Microsoft Edge získává AI vyhledávání v historii, skvěle rozpozná i překlepy

Microsoft testuje novou funkci „rozšířeného vyhledávání“ v prohlížeči Edge, která využívá AI k prohledávání historie

AI model běží přímo v zařízení a data nikdy neopouštějí počítač uživatele, což zvyšuje ochranu soukromí

Funkce je dostupná v beta verzích Edge a dokáže najít webové stránky i při použití synonym, frází nebo překlepů

Microsoft začal testovat novou funkci pro svůj prohlížeč Edge, AI vyhledávání v historii procházení, které dokáže najít webové stránky i když uživatel udělá překlep nebo použije synonymum. Nová funkce „rozšířeného vyhledávání“ se začala objevovat v beta verzích Edge minulý týden.

Edge vás pochopí

Hlavní výhodou tohoto systému je jeho schopnost pochopit záměr uživatele bez nutnosti přesného zadání. Místo tradiční metody, kdy si musíte pamatovat přesný název stránky nebo URL adresu, stačí nově zadat frázi nebo dokonce slovo s překlepem. AI model dokáže rozpoznat, co jste skutečně hledali a z historie vám hledanou stránku vyloví.

„Po zapnutí této funkce se navštívené stránky zobrazí ve výsledcích rozšířeného vyhledávání historie,“ vysvětluje Microsoft v poznámkách k beta verzi. Klíčové je, že celý systém funguje lokálně – „model v zařízení je trénován pomocí vašich dat, která nikdy neopustí vaše zařízení a nikdy nejsou odeslána Microsoftu.“

Recall trochu jinak

Nová funkce představuje výrazně menší riziko pro soukromí než kontroverzní funkce Recall, která na počítačích Copilot Plus pořizuje snímky obrazovky téměř všeho, co uživatel dělá a pak se v nich snaží hledat. Použití lokálního modelu omezeného pouze na historii prohlížeče je bezpečnější alternativou k ukládání veškerého obsahu obrazovky do místní databáze.

Současně s AI vyhledáváním přidává Microsoft do Edge také centrum pro ovládání médií. Tato nová funkce umožňuje uživatelům kontrolovat více zdrojů médií z webových stránek z jednoho místa. Centrum zahrnuje rychlý přístup k režimu obraz-v-obraze, který sám dostává vylepšené ovládací prvky, a možnost kontroly hudby, videí nebo jiných zvuků přehrávaných v Edge.

AI všude kam se podíváš

Obě funkce jsou v současnosti dostupné pouze v beta verzích prohlížeče Edge. Microsoft zatím neuvedl termín, kdy se novinky dostanou do veřejné stabilní verze, kde budou dostupné všem uživatelům.

Edge se v posledních letech poměrně zásadně vylepšuje a do jisté míry za to může právě i AI, respektive Copilot, kterého Microsoft tlačí všude kam to jen jde. Edge se tak stal mnohem zajímavějším prohlížečem, než jakým byl dřív, nicméně nezdá se, že by se to nějak výrazně projevovalo na zásadním rozšiřováním jeho uživatelské základny. Což je na jednu stranu škoda, protože teď už jde o opravdu schopný prohlížeč a slušnou alternativu k dominantnímu Chromu.

Autor článku Adam Homola Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.