Microsoft do Windows 11 propašoval reklamu. Poradíme, jak se jí zbavit

Po poslední aktualizaci se mohou v nabídce Start objevovat reklamy

Microsoft vám skrze ně může doporučovat nové aplikace

Naštěstí je možné tato doporučení vypnout

Windows 11 ušly od svého představení v roce 2021 dlouhou cestu, a díky průběžným aktualizacím z nich Microsoft udělal použitelný systém. Bohužel čas od času se objeví „vylepšení“, které uživatelům velkou radost nedělá, a jedno takové dorazilo v tomto týdnu. Naštěstí tentokráte je náprava vcelku snadná.

Reklamy v nabídce Start

Pokud jste si nainstalovali čerstvou kumulativní aktualizaci s označením KB5036980, můžete na hlavní obrazovce nabídky Start narazit na návrhy aplikací z Microsoft Store. Redmondští se rozhodli, že budou touto cestou podprahově podsouvat uživateli aplikace, o které by teoreticky mohl mít zájem. Reklamy na nové aplikace mají podobu ikony v sekci Doporučené, kliknutí na tuto ikonu vede k přímému stažení aplikace z obchodu Microsoftu.

Pokud s doporučováním aplikací v nabídce Start nesouhlasíte, existuje elegantní řešení – stačí navštívit systémové nastavení a v sekci Přizpůsobení – Start odškrtnout položku Zobrazit doporučení tipů, klávesových zkratek, nových aplikací a další.

Není to poprvé, co se Microsoft snaží ve Windows vnucovat aplikace a služby proti vůli uživatele. Nejvíce je to patrné na propagaci cloudového úložiště OneDrive (pokud jej již nepoužíváte), nedávno se dokonce začaly reklamy objevovat v interních testovacích sestaveních i v Průzkumníkovi souborů. Podle programového manažera Microsoftu Brandona LeBlanca byl ale zobrazený banner určený pouze k experimentálním účelům a nikdy nebylo plánováno jej nasadit do ostré verze.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022

Microsoft zkouší najít nové zdroje příjmů

Každopádně je zjevné, že redmondští testují, kde všude by mohly ve Windows propagovat své aplikace a služby. U bezplatného systému bychom ještě tuto praxi pochopili, avšak systém Windows zdarma nabízen není – jeho cena je zahrnuta do celkové ceny počítače (pokud jste si licenci nezakoupili zvlášť).

Jak ale ukazují poslední finanční výsledky, příjmy z Windows jsou pro Microsoft ve srovnání s ostatními produkty poměrně zanedbatelné, nelze se tak divit, že redmondští chtějí svůj systém využít k propagaci výdělečnějších služeb.