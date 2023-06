Microsoft chystal obří akvizice. Zájem měl o Segu, ale i české studio Bohemia Interactive

Spor mezi Federální obchodní inspekcí a Microsoftem ve věci akvizice společnosti Activision Blizzard stále probíhá. Díky tomu se široká veřejnost dostává k celé řadě zajímavých informací, které by se za normálních okolností nikdy nedostaly ven. Dozvěděli jsme se například plány akvizic herních studií. V hledáčku měla společnost z Redmondu například i české největší studio Bohemia Interactive nebo SCS Software, kteří jsou známí tvorbou kamionových simulátorů.

Obecně však největší potenciální akvizicí mohla být japonská společnost Sega, která ještě na přelomu tisíciletí vyráběla vlastní herní konzole. Nejznámější značkou této společnosti je bezesporu Sonic, který se dočkal i filmových zpracování. V posledních letech nabírá na popularitě také série Yakuza a nejen fanoušci strategií určitě znají Total War hry.

Microsoft v listopadu 2020 věřil, že akvizice výrazně podpoří předplatné Game Pass. Druhým důvodem bylo pomyslné otevření dveří na asijský trh a obzvlášť Japonsko, kde americká společnost výrazně ztrácí na domácí Nintendo a Sony PlayStation. Není jasné, proč nakonec akvizice nedopadla, nicméně z interních dokumentů bylo jasné, že o rok později stále figurovala Sega jako jeden z hlavních cílů.

Na stejném seznamu se také objevilo studio Bungie, které před lety pro Microsoft vyvíjelo hry ze série Halo. Poslední roky se pak zaměřují na Destiny a nyní už je jasné, že minimálně v nejbližší době nebudou patřit Microsoftu. V minulém roce totiž tohle studio koupilo konkurenční Sony. Dále to byla například studia Niantic a Zynga, které jsou známé pro své mobilní hry.

Nechybělo málo a tvůrci Hitmana či chystaného Jamese Bonda z IO Interactive také mohli patřit pod Microsoft, stejně jako úspěšní indie vývojáři ze Supergiant Games. A tohle byla jen část studií, která se dostala do nejužšího výběru.

People muse about if Microsoft would ever try to buy Nintendo.

In a 2021 MS research doc about possible acquisition targets, Nintendo was not listed among 100+ companies for console expansion

It was listed among 76 popular app-makers for improving Microsoft's mobile footprint pic.twitter.com/DZqruR6FP5

— Stephen Totilo (@stephentotilo) June 27, 2023