Microsoft chtěl Applu vnutit Bing. V Cupertinu ale možná chystají vlastní vyhledávač

Microsoft prý vyvíjel ohromnou snahu dostat Bing na zařízení Applu

Spekuluje se, že Apple chystá vlastní vyhledávač

V těchto dnech probíhá v USA velký proces, ve kterém proti sobě stojí tamní ministerstvo spravedlnosti a společnost Google. Americká firma je prošetřována, zda nezneužívá svého postavení k vytvoření monopolu ve vyhledávacím průmyslu. Líčení se účastní velká jména technologického světa, zpovídanými svědky byli například šéf služeb Applu Eddy Cue nebo ředitel Microsoftu Satya Nadella. Z jejich výpovědí vyplynulo několik zajímavostí týkajících se vyhledávání na zařízeních Applu.

Microsoft chtěl v jablečných zařízeních nahradit Google

Z příspěvků obou jmenovaných jsme se dozvěděli, že společnosti Apple a Microsoft spolu několikrát navázaly kontakt ve věci nasazení Bingu na pozici výchozího vyhledávače v jablečných zařízeních. Satya Nadella prozradil, že taková dohoda by Microsoft stála 15 miliard dolarů ročně a řadu ústupků – Redmondští byli například připraveni značku Bing pro jablečné potřeby z vyhledávače skrýt a respektovat veškerá přání Applu ohledně soukromí uživatele.

Námluvy Microsoftu a Applu začaly již v roce 2016, avšak Apple se rozhodl pokračovat v partnerství s Googlem, které trvá v případě prohlížeče Safari již od roku 2002. Snaha uzavřít „manželství“ mezi jablečnými zařízeními a vyhledávačem od Microsoftu neustupovala ani později, v roce 2020 prý dokonce probíhaly rozhovory o možné akvizici. Ani v tomto případě se ale firmy nedohodly, údajně kvůli finanční stránce a také faktu, že vyhledávač Googlu je kvalitativně lepší.

Výchozí nastavení vyhledávače je klíčové, tvrdí Nadella

Satya Nadella dále ve svém slyšení uvedl, že Microsoft do vývoje Bingu za dobu jeho existence investoval více než 100 miliard dolarů, avšak ani přes to se jeho tržní podíl nepodařilo nijak významně navýšit. Apple a Google jsou podle Nadelly velkým oligopolem, proti kterému se těžko bojuje, nasazení Bingu na jablečných zařízeních by proto považoval za „gamechanger“. Výchozí nastavení vyhledávače je prý jedinou věcí, na které záleží – představa o tom, že lidé mají na výběr, je podle jeho slov falešná.

Šéf Microsoftu má strach, že Google bude svoji pozici ve vyhledávání nadále upevňovat, neboť k tomu má veškeré potřebné nástroje – ohromné množství nashromážděných dat, umělou inteligenci a exkluzivní smlouvy s vydavateli k exkluzivnímu přístupu k jejich datům. Nadella dominanci Googlu popsal těmito slovy: „Ráno se probudíte, vyčistíte si zuby a vaším instinktem je vyhledávání na Googlu.“

Pracuje Apple na vlastním vyhledávači?

Přestože snaha Microsoftu dostat Bing do jablečných zařízení je velmi urputná, nakonec k ní nemusí nikdy dojít. Agentura Bloomberg totiž v tomto týdnu přišla s informací, že by Apple mohl nakonec představit vyhledávač vlastní. Tím by se zbavil závislosti na Googlu nebo Microsoftu, byť by přišel o poměrně vysokou provizi, která činí přibližně 10–12 miliard dolarů ročně. Na druhou stranu z vyhledávání by mohly do cupertinské kasy přitéct rovněž nemalé peníze.

Apple není v oblasti vyhledávání žádným nováčkem. Před několika lety získal od Googlu manažera Johna Giannandrea, který je v Cupertinu zodpovědný za strojové učení a umělou inteligenci. Jeho tým vytvořil vyhledávácí nástroj nové generace nazvaný Pegasus a použil jej do svých služeb Apple News, Apple TV apod. Apple také vlastní webový crawler Applebot pro indexaci webových stránek a nechybí mu ani tým starající se o reklamní funkce.

Apple pochopitelně vývoj vlastního vyhledávače popírá, šéf služeb Eddy Cue tvrdí, že Google je v této oblasti jasnou jedničkou a Apple mu nemá v plánu konkurovat.

