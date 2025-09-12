Microsoft chce naplnit svůj obchod aplikací. Vývojáři nově nemusí platit žádné poplatky

- Microsoft zrušil základní poplatky za registraci a publikování v Microsoft Store
- Vývojáři dokonce k registraci nepotřebují ani platební kartu
- Cílem této iniciativy je přinutit drobné vývojáře, aby se nebáli posílat do Microsoft Store vlastní aplikace
Zatímco na smartphonech jsme si poměrně rychle zvykli stahovat aplikace a hry z digitálních obchodů, na desktopových systémech to mají obchody s aplikacemi těžké. Microsoft Store (dříve Windows Store) je sice součástí Windows už 13 let, přesto v něm stále chybí spousta stěžejních titulů – jejich instalační balíčky tak uživatelé musí hledat různě po internetu. Microsoft se v minulosti pokusil několikrát svůj obchod aplikací zatraktivnit, avšak kýžený výsledek se dostavil jen částečně. Redmondští tak nyní přichází s dalším krokem, který by mohl vývojáře přimět využívat k distribuci svých titulů právě Microsoft Store.
Publikace na Microsoft Store zdarma a bez karty
Microsoft výrazně revidoval poplatky za využívání obchodu aplikací. Drobní vývojáři dosud museli platit za publikaci aplikace v Microsoft Store jednorázový poplatek 19 dolarů, nově nemusí platit vůbec nic – ani za registraci, ani za publikování. Microsoft dokonce po vývojářích nevyžaduje ani uložení údajů z platební karty, což údajně ovlivňovalo mnoho tvůrců po celém světě, k registraci stačí pouze založení osobního účtu.
Nová pravidla platí v téměř 200 zemích světa, ocení je zejména drobní vývojáři, pro které mohly být i tyto drobné výdaje překážkou k publikování skrze Microsoft Store. Zrušením jednorázových poplatků se má Microsoft Store stát inkluzivnější a přístupnější platformou. Pro srovnání – za využívání App Store musí vývojáři platit 99 dolarů ročně, Google si za registraci do obchodu Play účtuje jednorázový poplatek 25 dolarů.
Podle Microsoftu využívá Microsoft Store víc než 250 milionů aktivních uživatelů na světě. Od dob Windows 8 obchod prošel mnoha změnami – naučil se pracovat se samostatnými instalačními soubory, umožňuje aktualizaci webových aplikací a také je do něj možné zasílat libovolné typy aplikací (Win32, UWP, PWA, .NET, MAUI, Electron). Vývojáři ve svých aplikacích nejsou svázáni omezeními jako například v App Store – mohou například k interním transakcím využívat vlastní platební systémy, nebo si u neherních aplikací ponechat 100 procent veškerých výdělků.
I přes veškerá zmíněná opatření neočekáváme, že se Microsoft Store začne raketově plnit, každá aplikace se ale počítá. Snižováním (a rušením) poplatků možná redmondští přinutí i provozovatele konkurenčních obchodů, aby svůj sazebník přehodnotili.