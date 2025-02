Meta začíná vyvíjet humanoidní roboty! V budoucnu budou plnit domácí práce

Technologický svět se mění neuvěřitelnou rychlosti. Občas máme dokonce pocit, jako by nám doslova utíkal před očima. Chytré telefony? To už dávno není novinkou číslo jedna. Ačkoliv se každý rok vydávají nové a nové generace, stále je to v podstatě věc, kterou už dávno známe. Podobný pocit budeme pravděpodobně za pár let mít také s humanoidními roboty, které momentálně vytváří už několik celosvětových firem. Mezi ně se teď zařadí také společnost Meta.

Jelikož se společnost Meta dlouhodobě soustředí především na virtuální realitu a umělou inteligenci, je logické, že ji bude chtít posouvat stále dopředu a nestagnovat. A právě to je hlavním důvodem, proč se firma Marka Zuckerberga rozhodla k tomu, zakomponovat ji a pustit se do vývoje vlastních humanoidních robotů, kteří (ať chceme nebo ne) budou součástí naši budoucnosti. V současné době navíc internetem kolují informace o tom, že Meta už dala dohromady tým a do tohoto odvětví údajně zainvestuje v roce 2025 až 65 miliard dolarů.

Ptáte se sami sebe, proč se teď všichni ženou do vývoje robotů? Odpověď je velmi jednoduchá. Umělá inteligence je s námi už pár let, takže je na čase ji posunout zase o krok dopředu, což právě humanoidní roboti splňují.

V tomto odvětví samozřejmě není Meta jedinou společností. Přidá se ke konkurenci v podobě Boston Dynamics, Tesly a dalším významných technologickým firmám. Rozdíl mezi nimi a Metou je však zásadní. Zatímco Tesla a Boston Dynamics vyvíjí roboty vhodné do továren, Meta se zaměří především na roboty pro každodenní domácí práce pro klasické lidi, nikoliv firmy.

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 17, 2025