Meta vsází na jádro. AI mají napájet firmy podporované Gatesem i Altmanem

- Nároky na energii jsou od umělé inteligence čím dál tím vyšší
- Meta se proto rozhodla uzavřít strategické partnerství s dodavateli jaderné energie
- Mezi nimi jsou i firmy podporované Billem Gatesem či Samem Altmanem
Umělá inteligence v poslední době přinesla nejen řadu pozitivních výhod, ale také vznesla některé klíčové otázky, které je potřeba aktivně řešit. Mezi ně patří především vliv umělé inteligence na ceny řady počítačových komponentů, v neposlední řadě na ceny RAM, a také energetická náročnost datových center, jež každým rokem vzrůstá raketovým tempem. Meta proto uzavřela dohody se třemi dodavateli jaderné energie ve snaze zajistit si obrovské množství elektřiny, které potřebuje k napájení datových center obsluhující umělou inteligenci.
Jádro jako budoucnost umělé inteligence
Dohody se společnostmi TerraPower (podporovanou Billem Gatesem), Oklo (podporovanou Samem Altmanem) a Vistra by měly do roku 2035 dodat 6,6 gigawattů energie pro projekty Mety, což je mimochodem i dostatek energie k napájení Irska. Mezi projekty umělé inteligence patří Prometheus, první z několika superclusterových výpočetních systémů, který by měl být spuštěn v New Albany v Ohiu někdy v průběhu tohoto roku.
Meta v rámci těchto dohod financuje výstavbu nových jaderných reaktorů, z nichž první by mohl být spuštěn již v roce 2030. Tato oznámení jsou součástí cíle Mety napájet své budoucí projekty v oblasti umělé inteligence s využitím jaderné energie, přičemž v loňském roce již podepsala dohodu se společností Constellation o obnovení dosluhující jaderné elektrárny. Finanční informace týkající se těchto dohod bohužel nebyly zveřejněny, avšak Meta uvádí, že uhradí veškeré náklady na energii spotřebovanou našimi datovými centry, aby tyto výdaje nemuseli nést spotřebitelé.
„Díky našim dohodám se společnostmi Vistra, TerraPower, Oklo a Constellation se Meta stává jedním z nejvýznamnějších korporátních odběratelů jaderné energie v americké historii,“ uvedl v oznámení Joel Kaplan, ředitel Meta pro globální záležitosti. „Špičková datová centra a infrastruktura umělé inteligence jsou nezbytné pro zajištění pozice Ameriky jako globálního lídra v oblasti umělé inteligence.“ Dalším problémem, který datová centra generují je relativně vysoká spotřeba vody, nicméně v této oblasti alespoň prozatím Meta nic srovnatelného s touto dohodou nepodnikla.