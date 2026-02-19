Meta oživila plány na chytré hodinky, dorazit mají společně s revizi oblíbeného produktu

- Meta se o výrobu chytrých hodinek neúspěšně snažila už před několika lety
- Tehdy plány ztroskotaly na technických problémech a vysokých nákladech
- V příštím roce by ale mohly dorazit společně s novou verzí populárního produktu
Společnost Meta nemá jen ambice na poli sociálních sítí, kde jí patří například Facebook či Instagram, ale rovněž by se ráda prosadila také na poli hardwaru. V tomto odvětví se snaží prorazit už nějaký ten pátek, avšak valná většina produktů neskončila příliš slavně. Jednou z výjimek z poslední doby jsou brýle Meta Ray-Ban, potažmo Meta Oakley, jež jsou až překvapivým hitem a trefou do černého. S jídlem ale roste chuť a podle posledních informací chystá Meta nový produkt z řady nositelné technologie, se kterým si to hodlá rozdat proti největší váze v této kategorii – Applu.
Má Meta šanci prorazit s chytrými hodinkami?
Asi už tušíte, že Meta připravuje vlastní chytré hodinky, pochopitelně s doprovodem v podobě umělé inteligence, která prakticky v žádném aktuálním produktu nesmí chybět. O plánech společnosti Meta informoval server The Information, který tvrdí, že Meta chystá nové chytré hodinky společně s aktualizovanou verzí brýlí Meta Ray-Ban, jež byly ale údajně odloženy až na rok 2027.
Chytré hodinky s kódovým označením Malibu 2 navazují na loňské uvedení brýlí Ray-Ban Display AR od Mety, které se podle ní těšily takové oblibě, že musela pozastavit jejich mezinárodní prodej kvůli „bezprecedentní poptávce a omezeným zásobám“. Brýle Ray-Ban Display využívají k ovládání gesty speciální náramek, který by potenciálně mohl být nahrazen chytrými hodinkami. Nebylo by to poprvé, kdy Meta koketuje s chytrými hodinkami.
Nepřehlédněte
Meta po zaměstnancích dává vale i produktům: končí chytré displeje a hodinky, které svět neviděl
Meta již dříve zrušila plány na uvedení chytrých hodinek v roce 2022 kvůli technickým problémům a opatřením na snížení nákladů. Pokud se nové hodinky Malibu 2 dostanou na trh, zintenzivní to konkurenci s Applem, který podle spekulací pracuje na chytrých brýlích s umělou inteligencí, které by mohly být uvedeny na trh příští rok a potenciálně konkurovat chytrým brýlím od Mety. Ačkoli je Apple dominantním hráčem na poli chytrých hodinek, bude se muset Meta soupeřit i s dalšími, jako je Samsung, Google nebo Garmin.