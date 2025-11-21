Méně AI na TikToku! Nové nastavení omezí doporučování generovaných videí

- Také vás štvou AI videa na sociální síti TikTok? Nyní můžete jejich výskyt omezit
- Platforma přidala do nastavení posuvník, díky kterému vám bude síť doporučovat méně AI obsahu
- Bohužel neexistuje způsob, jak zobrazování AI videí na TikToku kompletně vypnout
Umělá inteligence se na internetu rozšířila nevídanou rychlostí, přičemž ušetřeny výtvorů AI nezůstaly ani sociální sítě. Rychlý, levný a snadno vyrobitelný obsah je hitem především mezi těmi méně nadanými, kteří tímto způsobem chtějí získat co největší publikum, jež by mohli následně zpeněžit. Výjimkou není ani čínská sociální síť zaměřená na mladší uživatele TikTok, kde se prchavá pozornost vyvažuje zlatem a něčím zaujmout není vůbec jednoduché. Právě to se stalo bez nadsázky živnou půdou pro nekvalitní AI obsah, který začal na této sociální síti dominovat.
Méně videí generovaných AI na TikToku
TikTok proto oznámil, že uživatelům umožní omezit množství obsahu generovaného umělou inteligencí, který se jim zobrazuje. V nastavení aplikace bude nově k dispozici přepínač pro ovládání obsahu generovaného umělou inteligencí s posuvníkem pro úpravu obsahu generovaného AI v kanálu Pro vás. Posuvník umožňuje uživatelům upravit obsah, který vidí v kategoriích jako tanec, sport, aktuální dění, móda, zdraví a další.
Novinka uspokojí oba tábory uživatelů – lidé, kteří mají rádi obsah generovaný AI, se mohou rozhodnout, že ho chtějí vidět častěji, zatímco ti, kteří jej příliš nemusí, mohou snížit jeho výskyt, jak uvádí samotný TikTok. Smutnou zprávou je, že platforma nechystá zavedení přepínače, který by obsah generovaný umělou inteligencí vypnul kompletně. TikTok také testuje systém označování obsahu generovaného umělou inteligencí nazvaný neviditelné vodoznaky, díky kterým bude jasné, že se jedná o AI obsah.
Neviditelné vodoznaky zabrání odstranění označení obsahu jako generovaného umělou inteligencí, když je příspěvek znovu nahrán nebo sdílen na jiné platformě. Neviditelný vodoznak bude obtížnější odstranit z metadat, díky čemuž by mělo být složitější mystifikovat uživatele. Neviditelné vodoznaky budou přidány k obsahu generovanému umělou inteligencí vytvořenému pomocí nástrojů od TikToku, jako je AI Editor Pro, a také k obsahu nahranému pomocí C2PA Content Credentials.