Ruská influencerka si zlomila páteř, plnila nebezpečnou výzvu z TikToku

- Influencerka Mariana Barutkina chtěla předvést nebezpečnou výzvu stiletto challenge
- Při pokusu o ní však spadla z kuchyňské linky, dopadla na záda a zlomila si páteř
Na sociálních sítích se objevila nová a vcelku nebezpečná výzva. V rámci té se snaží osoby balancovat v lodičkách s vysokými podpatky na běžně nestabilním předmětu. Přestože zatím při zkoušení této výzvy nikdo nezemřel, minimálně v jednom případě došlo k vážnému poranění zad. Ruská influencerka při pokusu o tuto výzvu ošklivě spadla a riskovala i možné ochrnutí.
Nebezpečná stiletto výzva
Stiletto challenge (stiletto je přezdívka pro boty s vysokým podpatkem) vychází z 12 let starého videoklipu k písni High School zpěvačky Nicki Minaj. Na konci se objeví Minaj v lodičkách s vysokým podpatkem, kterak v podřepu s jednou nohou přes druhou sedí u bazénu.
Výzva je považována za extrémně nebezpečnou – vyžaduje značnou sílu dolních končetin, stabilitu a rovnováhu, jinak hrozí vážná zranění, jak ukazuje případ ruské influencerky, která si po pádu z kuchyňské linky vážně zlomila páteř pouhých osm týdnů po porodu. Influencerka Mariana Barutkina (@mariana_vasiuc) zveřejnila na TikToku i Instagramu video, na kterém tuto výzvu předvádí.
Ruska to zkusila a zlomila si páteř
V lodičkách v podřepu sedí na kuchyňské lince, respektive na pixle od dětské výživy, která je navíc umístěna na nerezovém hrnci. Vzhledem k takto nestabilnímu podkladu není překvapením, že Barutkina ztratila rovnováhu a přepadla dozadu. Na videu, které sama sdílela, samotný dopad není vidět, podle vlastních slov si ale ošklivě poranila páteř a musela být převezena do nemocnice.
32letá žena a maminka novorozence si však z komplikací spojených s frakturou nic nedělá. V dalším příspěvku na Instagramu dokonce tvrdí, že díky této kauze se probudila jako hvězda. „Kvůli jednomu videu, které navíc nebylo natočeno zrovna nejlépe, jsem se probudila jako populární osoba. Více než 50 lidí mi dnes poslalo můj reels z různých veřejných profilů… Lidi, děkuji za popularitu, za emoce a za komentáře. Jsem v pořádku, dodržuji doporučení a nyní žiji jako ‚hvězda‘,“ napsala na Instagram.