TOPlist

Ruská influencerka si zlomila páteř, plnila nebezpečnou výzvu z TikToku

Jakub Fišer
Jakub Fišer 9. 8. 19:30
0
Ruská influencerka Mariana Barutkina
  • Influencerka Mariana Barutkina chtěla předvést nebezpečnou výzvu stiletto challenge
  • Při pokusu o ní však spadla z kuchyňské linky, dopadla na záda a zlomila si páteř

Na sociálních sítích se objevila nová a vcelku nebezpečná výzva. V rámci té se snaží osoby balancovat v lodičkách s vysokými podpatky na běžně nestabilním předmětu. Přestože zatím při zkoušení této výzvy nikdo nezemřel, minimálně v jednom případě došlo k vážnému poranění zad. Ruská influencerka při pokusu o tuto výzvu ošklivě spadla a riskovala i možné ochrnutí.

Nebezpečná stiletto výzva

Stiletto challenge (stiletto je přezdívka pro boty s vysokým podpatkem) vychází z 12 let starého videoklipu k písni High School zpěvačky Nicki Minaj. Na konci se objeví Minaj v lodičkách s vysokým podpatkem, kterak v podřepu s jednou nohou přes druhou sedí u bazénu.

Výzva je považována za extrémně nebezpečnou – vyžaduje značnou sílu dolních končetin, stabilitu a rovnováhu, jinak hrozí vážná zranění, jak ukazuje případ ruské influencerky, která si po pádu z kuchyňské linky vážně zlomila páteř pouhých osm týdnů po porodu. Influencerka Mariana Barutkina (@mariana_vasiuc) zveřejnila na TikToku i Instagramu video, na kterém tuto výzvu předvádí.

Ruska to zkusila a zlomila si páteř

V lodičkách v podřepu sedí na kuchyňské lince, respektive na pixle od dětské výživy, která je navíc umístěna na nerezovém hrnci. Vzhledem k takto nestabilnímu podkladu není překvapením, že Barutkina ztratila rovnováhu a přepadla dozadu. Na videu, které sama sdílela, samotný dopad není vidět, podle vlastních slov si ale ošklivě poranila páteř a musela být převezena do nemocnice.



Žanna Samsonová, influenerka, která zemřela poté, co se stravovala hlavně vegansky



Nepřehlédněte

Ruská influencerka zemřela poté, co jedla pouze ovoce. Vegani se proti ní bouří

32letá žena a maminka novorozence si však z komplikací spojených s frakturou nic nedělá. V dalším příspěvku na Instagramu dokonce tvrdí, že díky této kauze se probudila jako hvězda. „Kvůli jednomu videu, které navíc nebylo natočeno zrovna nejlépe, jsem se probudila jako populární osoba. Více než 50 lidí mi dnes poslalo můj reels z různých veřejných profilů… Lidi, děkuji za popularitu, za emoce a za komentáře. Jsem v pořádku, dodržuji doporučení a nyní žiji jako ‚hvězda‘,“ napsala na Instagram.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

Další dnešní články

Screenshot ze hry Battlefield 6
Call of Duty a Battlefield 6 nebudou tolerovat cheatery, hráče čeká speciální opatření
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
1
Apple Visual Intelligence, inteligentní vizuální prvky v iOS 18.4
Apple Intelligence využije plný potenciál modelu GPT-5. Jen si na to chvíli počkáme
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 8:00
11
iPhone 17: takto mají vypadat všechny letošní modely
Většina letošních iPhonů zdraží. U varianty Pro si ale zákazníci připlatí rádi
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 19:30
17
Výroba čipů pro Apple v továrně Texas Instrument
Pro veřejnost nepřátelé, pro byznys spojenci. Apple spolupracuje se Samsungem na výrobě čipů
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 18:00
2

Kapitoly článku