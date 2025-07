Měly to být poslední Windows. Dnes slaví 10 let plných pokroků i omylů

Operační systém Windows 10 dnes oslavil 10 let na trhu

Desítky měly být původně poslední verzí Windows vůbec, ale nakonec si to Microsoft rozmyslel

S postupnými aktualizacemi přibývaly do Windows 10 nové funkce, mnohé z nich ale nenašly své uživatele

V tomto článku se podáváme na nejkontroverznější momenty, které se tohoto systému týkaly

Operační systém Windows 10 dnes slaví své první kulatiny. Podobných kulatých oslav mohl mít tento populární systém více, neboť Microsoft původně plánoval udržovat desítky donekonečna, avšak dnes již víme, že tomu tak nebude – na trhu jsou novější Windows 11 a desítkám letos v říjnu končí bezplatná softwarová podpora.

Windows 10 byl (a stále je) velmi oblíbený operační systém. Přišel totiž po nepříliš dobře přijatých Windows 8 a 8.1, u nichž Microsoft až příliš tlačil na „hybridní“ používání – uzpůsobil rozhraní na ovládání dotykem, což drtivou většinu uživatelů iritovalo, neboť na desktopech a nedotykových noteboocích byl nový způsob ovládání spíše na škodu.

Systém Windows 10 plno těchto kontroverzí odstranil, čímž si u uživatelů vysloužil značnou oblibu – ještě před pár měsíci se jednalo o nejpoužívanější desktopový systém vůbec, přestože nástupnická Windows 11 už jsou s námi čtyři roky. Ne všechno ale bylo (a je) ve Windows 10 růžové – Microsoft se i v tomto systému dopustil spousty chybných rozhodnutí, přičemž některá z nich se musel později korigovat. V tomto článku se podíváme na nejvýraznější a nejkontroverznější momenty, které se Windows 10 týkaly.

Windows jako služba

Systém Windows 10 měl být poslední verzí Windows v historii. Microsoft si stanovil cíl provozovat desítky jako službu a pravidelně je aktualizovat. Zpočátku se mu dařilo tento cíl plnit – každého půl roku Windows 10 dostávaly velký update se zvučným jménem (Anniversary Update, Creators Update, Fall Creators Update) a pořádným přísunem vylepšení. Bohužel ne všechny aktualizace se povedly, ta z října roku 2018 dokonce některým uživatelům smazala soubory bez možnosti obnovení.

Microsoft tak nakonec svůj původní plán přehodnotil – nejprve omezil počet velkých aktualizací na jednu ročně, ubíral na množství a velikosti přidaných funkcí, a poté v roce 2021 představil světu Windows 11. To už je ale jiný příběh.

Upgrade zdarma (ale jen na jeden rok)

Při uvedení Windows 10 si Microsoft stanovil poměrně odvážný cíl – dostat tento systém do tří let na miliardu zařízení. Aby redmondští rychlou adopci podpořili, nabídli možnost upgradu ze starších verzí Windows zdarma. Tento tah nárůstu tržního podílu Windows 10 výrazně pomohl – za pouhé dva měsíce byl tento systém nainstalován na 100 milionech zařízení, v prvním roce již poháněl necelých 400 milionů zařízení.

Bezplatný upgrade byl oficiálně nabízen pouze v prvním roce, poté si za něj Microsoft nechal zaplatit. Existovalo však několik cest, jak aktualizaci provést zdarma i spoustu let poté (například aktivací Windows 10 kódem z některých starších verzí). Kvůli oficiálnímu ukončení nabídky upgradu zdarma (mimo jiné) adopce desítek zpomalila, a proto Microsoft nakonec vytoužený cíl nesplnil – na miliardu zařízení se dostal až po 4,5 letech.

Jeden systém pro všechny typy zařízení

Jedním z důvodů, proč Microsoft svůj cíl v ambiciózním termínu nesplnil, byl „krach“ Windows 10 mimo svět počítačů. Redmondští plánovali učinit z desítek systém pro všechny typy zařízení na světě – na mobilních telefonech, na tabletech, na konzolích Xbox, na náhlavních soupravách, a dokonce i na zařízeních internetu věcí (IoT).

Jak se ale ukázalo, za hranicí počítačů nebyl o desítky zájem. Na telefonech Microsoft prodělal kalhoty, načež celou svoji mobilní divizi rozpustil, náhlavní soupravy s Windows už dnes také neexistují a u IoT zařízení výrobci využívají jiné platformy. Myšlenka jednoho škálovatelného systému pro různé druhy zařízení tak zůstala spíše na papíře, byť dnes ji opět oživují čínští výrobci, například Xiaomi s HyperOS nebo Huawei s HarmonyOS.

Univerzální platforma

V souvislosti s univerzálním systémem Microsoft představil i vizi univerzálních aplikací, které se budou schopné přizpůsobovat různým velikostem displejů či způsobům ovládání. Bohužel koncept univerzálních aplikací narazil na omezenost samotné platformy, která postrádala klíčové funkce a API, které vývojáři potřebovali. První univerzální aplikace tak byly funkčně i graficky velmi omezené, spíše se jednalo o jednodušší prográmky.

Adopce univerzálních aplikací tak byla velmi pomalá, čemuž nenapomáhalo ani postupné opouštění Windows 10 pro smartphony a náhlavní soupravy – bez nich byl koncept univerzálních aplikací neschopný života. V roce 2021 tak Microsoft podporu univerzálních aplikací definitivně ukončil.

Continuum

Patrně největší uplatnění univerzálních aplikací bylo patrné ve funkci Continuum na mobilních Windows 10. Tato funkce umožňovala připojit smartphone s Windows 10 Mobile k většímu displeji (typicky monitoru), na němž se mobilní prostředí přepnulo do desktopového rozhraní s možností ovládat telefon stejným způsobem jako počítač.

Bohužel tato funkce byla omezená pouze na vlajkové smartphony, kterých krátce před smrtí Windows 10 Mobile bylo jako šafránu – hlavními představiteli byly Microsoft Lumia 950 a 950 XL. Reinkarnaci funkce Continuum dnes nabízí například Samsung v podobě rozhraní DeX, vlastní variantu chystá i sám Google. Continuum tu ale bylo již před deseti lety.

Fluent Design

S Windows 10 Microsoft představil Fluent Design, tedy designový směr, který měl sjednotit vzhled systému Windows a jeho aplikacích na všech úrovních. Fluent Design definovaly plynulé animace, poloprůhledné nabídky, jednotné ovládací prvky apod.

V propagačních materiálech vypadal Fluent Desing naprosto úchvatně (prezentace Microsoft vytvářet umí), ovšem realizace pokulhávala. Nový systémový jazyk byl implementován velmi pomalu a jeho prvky byly v systému využívány spíše střídmě, tím méně pak u vývojářů aplikací. Designové konzistence se tak nikdy dosáhnout nepodařilo, což ostatně přetrvává i v současných Windows 11.

Asistentka Cortana

Svět smartphonů a počítačů měla rovněž propojovat virtuální asistentka Cortana, hlavní konkurentka jablečné Siri. Ta ale narazila jednak kvůli geopolitickým omezením (v ČR například nefungovala vůbec), ale také kvůli nezájmu uživatelů si s počítačem povídat. Microsoft tak vývoj Cortany omezil, čímž jejímu rozšiřování nijak nepomohl. Vliv Cortany tak postupně slábl, její „život“ vyhasl v roce 2023.

Časová osa

Microsoft v průběhu vývoje Windows 10 přišel s funkcí Časová osa (Timeline), která chronologicky seřazovala veškerou aktivitu (spuštěné aplikace, uložené soubory, navštívené webové stránky apod.) v časové ose – uživatel tak dostal možnost vrátit se v čase a pokračovat tam, kde skončil. Časová osa byla navíc synchronizována napříč více zařízeními, takže uživatelé mohli plynule přeskakovat z jednoho počítače na druhý.

Tato funkce se nikdy nedočkala velké popularity – na slabších počítačích fungovala trhaně, navíc ne všechny aplikace do ní propisovaly aktivitu. Namísto vývoje tak Microsoft tuto funkci postupně opouštěl, v roce 2021 z ní například odstranil možnost synchronizace mezi zařízeními. Časová osa ve Windows 10 sice přežívá ještě dodnes (klávesová zkratka Win + Tab), její funkčnost je ale velmi omezená.

Lidé v hlavním panelu

Zrušena byla i funkce Lidé v hlavním panelu, jejímž cílem bylo vytvoření jednotné komunikační platformy v rámci ekosystému Windows 10. Součástí této miniaplikace byl seznam veškerých uložených kontaktů, z nichž vybrané bylo možné připínat přímo na hlavní panel.

Aplikace sloužila i k samotné komunikaci – zpočátku skrze Windows Mail a Skype (včetně SMS), později došlo k integraci Twitteru a Instagramu. Bohužel vývojáři těchto aplikací propojení s aplikací Lidé neudržovaly, další služby integrovány nebyly, a tak tato funkce z Windows 10 zmizela. Lze ji sice i dnes stále aktivovat, avšak po nedávném zrušení Skypu je prakticky k ničemu.

Hudba Groove

Microsoft si chtěl také podmanit hudební svět – Apple měl úspěšné hudební platformy iTunes a Apple Music, na trh se také drala služba Spotify. Aplikace Hudba Groove nabízela to samé – uměla přehrávat lokální hudbu a v rámci předplatného poskytovala přístup ke knihovně čítající více než 40 milionů skladeb.

Bohužel Hudba Groove nenabízela nic, co by neuměla konkurence, takže uživatelé nenašli důvod k migraci. Microsoft tak v roce 2017 službu Groove Music Pass ukončil a následně aplikaci Hudba Groove nahradil současným Přehrávačem médií, který již možnost streamování neobsahuje.

Malování 3D

Za neúspěšnou aplikaci lze označit i Malování 3D, které se objevilo v rámci prvního Creators updatu. Microsoft cítil, že původní aplikace Malování není vhodná pro používání stylusem, neboť nabízí omezenou paletu prvků, a navíc neumí pracovat s 3D objekty. Jak se ale ukázalo, uživatelé si původní Malování nenechali vzít, a to nové ignorovali. Microsoft tak Malování 3D zrušil a začal investovat více úsilí do původního Malování – to se v minulých letech naučilo pracovat s vrstvami, průhlednými plochami, a dokonce umí díky umělé inteligenci generovat a upravovat obrázky.

S Mode

Kontroverzní záležitostí byl i tzv. S Mode, který Microsoft zavedl v roce 2017 jako odpověď na narůstající popularitu systému ChromeOS. Pokud byl na počítači po zakoupení aktivován režim S Mode, bylo u něj možné stahovat aplikace pouze z obchodu Microsoft Store, jako jediný internetový prohlížeč byl dostupný Edge a jako jediný vyhledávač Bing.

Tato omezení měla mít výhodu ve vyšší spolehlivost, bezpečnosti a rychlosti (systém se jednoduše nezanášel balastem z různých pochybně získaných aplikací). Bohužel výše uvedená omezení přiměla většinu uživatelů S Mode vypnout, což bylo možné pouze jednorázově bez možnosti návratu. S Mode sice stále existuje, dokonce i pro Windows 11, nicméně nikdo jej prakticky nepoužívá – jednotlivci o něm ani neví a většina organizací používá ke správě klientských zařízení službu Intune.

Spousta zajímavých nápadů, které nedopadly

Jak je vidět, navzdory velké oblibě systém Windows 10 nevyhnul mnoha kontroverzím. Naštěstí drtivá většina uživatele při práci a zábavě neomezovala, takže popularita systému nijak zvlášť netrpěla. V některých případech se nicméně jednalo o výtečné nápady, které Microsoft nedokázal prodat – vypustil do světa nehotový (byť zajímavý) produkt, a krátce poté od něj dal ruce pryč, tudíž uživatel o něj rychle ztratil zájem.

Laxnost Microsoftu možná tkvěla i v tom, že redmondští vývojáři v pozdějších fázích už nějakou dobu pracovali na Windows 11, a tudíž od některých nedokonalých a méně používaných funkcí ve Windows 10 dali ruce pryč. I tak byly desítky velmi povedeným a oblíbeným systémem, jehož popularita a tržní podíl budou klesat jen velmi pomalu. Ostatně stejně jako v případě podobně populárních Windows 7 nebo XP.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.