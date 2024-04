Matrix 5 oficiálně oznámen! Sestry Wachowské jej režírovat nebudou

Studio Warner Bros. oznámilo, že se pracuje na pátém snímku Matrix

Režie tentokrát bude bez sester Wachowských, zato s Drew Goddardem

Prozatím není jisté ani to, zda natáčení zúčastní Keanu Reeves

Jen málo filmů změnilo kinematografii a společnost tolik, jako trilogie Matrix. Inovativní dílo sester Wachowských z přelomu milénia nepřestává ani po letech fascinovat, a to ať z trikové, herecké či výpravné stránky. Není proto divu, že snahy vytvořit pokračování uzavřeného příběhu tady směrem od Warner Bros. byly delší dobu, nicméně až do roku 2021 zůstávaly nevyslyšeny. Právě během pandemie se do kin dostal čtvrtý film s podtitulem Resurrections, na kterém se podílela pouze Lana Wachowski a který byl v kontextu předchozí trilogie propadákem – na ČSFD má pouhých 52 % a celosvětově utržil jen 159 milionů dolarů (cca 3,7 miliardy korun).

Bude pátý Matrix hit nebo propadák?

Právě v době 25. výročí premiéry prvního Matrixu z roku 1999 došlo k oficiálnímu oznámení: pátý díl ikonické série je již v přípravě. Tentokrát se na přípravě bude podílet jen Lana Wachowski, avšak pouze v „čestné“ roli výkonné producentky. Zato na režisérské židli uvidíme Drew Goddarda. Přímá neúčast Wachowských není žádným překvapením – už čtvrtý díl totiž místy působil jako parodie na sebe samý a při sledování jsem se nemohl ubránit pocitu, že šlo o záměrnou sabotáž ze strany Lany, aby další Matrix už nikdy nevzniknul. Jak to tak vypadá, ani nízké hodnocení kritiků a diváků či komerční neúspěch Warner Bros. nezastavilo.

Jak bude pátý Matrix vypadat není prozatím vůbec jasné a jisté není například ani to, jestli ve snímku uvidíme Keanu Reevese, který je se snímkem neodmyslitelně spjatý. Nelze se ovšem ubránit dojmu, že Warner Bros. jen chtějí využít kultovního statusu původní trilogie k tomu, aby vydělali rychlé peníze. Příchod Drew Goddarda totiž chtě nechtě bude znamenat odklon od původních myšlenek filmů, jen je otázkou, jak bude velký.

„Drew přišel do Warner Bros. s novým nápadem, o kterém jsme všichni přesvědčeni, že by byl neuvěřitelným způsobem, jak pokračovat ve světě Matrixu, a to jak poctou tomu, co Lana a Lilly před více než 25 lety začaly, tak i jedinečným pohledem založeným na jeho vlastní lásce k sérii a postavám,“ stojí v prohlášení prezidenta společnosti Warner Bros. Motion Pictures Jesseho Ehrmana. „Celý tým Warner Bros. Discovery je nadšený, že Drew natáčí svůj nový film Matrix a přidává tak svou vizi k filmovému kánonu, který Wachowští ve studiu budovali čtvrt století.“

Angažování Goddarda, který má na svém kontě filmy a seriály jako Daredevil, Monstrum, Světová válka Z, Marťan či Zlý časy v El Royale je bezesporu zajímavé a zároveň příslibem, že by nemuselo jít o průšvih. Téměř s jistotou lze ale tvrdit, že kvalitě, hloubce a kulturnímu vlivu původní trilogie se další přídavek do série nevyrovná.