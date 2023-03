Máte více telefonů? Google Play nabídne praktickou synchronizaci aplikací

Stejné aplikace už nebudete muset stahovat na více zařízení manuálně

Jakmile ji jednou stáhnete, na ostatních přístrojích se tak stane automaticky

Funkce má prozatím celou řadu limitací

Operační systém Android si oblíbily miliardy lidí na celém světě, nicméně co se týče vzájemné komunikace jednotlivých zařízení, má systém se zeleným robotem ve znaku ještě stále co dohánět. Ačkoli přístroje jedné značky spolu komunikují zpravidla poměrně dobře, napříč různými značkami už to tak slavné není. Do Google Play proto zamířila nová funkce, která majitelům více zařízení může usnadnit život.

Pokud jste si až doposud chtěli stáhnout aplikaci například na svůj telefon a zároveň ji mít i na tabletu, bylo potřeba je na každém přístroji nainstalovat ručně. Nová funkce umožní automaticky stahovat aplikace na všechna zařízení s Google Play a také na hodinkách s Wear OS. V praxi tedy jako uživatel musíte danou aplikaci stáhnout jen jednou, zatímco systém se postará o zbývající zařízení. Na novinku upozornil twitterový účet AssembleDebug – ten si v nastavení povšiml možnosti vybrat si, která zařízení mají spadat pod automatické stahování aplikací.

Podle dostupných informací je synchronizace aplikací napříč zařízeními prozatím poměrně limitovaná. Aktuálně nelze dostahovat aplikace zpětně, stejně tak se synchronizace netýká dat přímo z aplikací, takže se například po stažení budete muset do daných aplikací znovu přihlásit. I když synchronizace není prozatím perfektní, jako příslib do budoucna je to jistě pozitivní.