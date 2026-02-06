Máte plné zuby umělé inteligence? V nové verzi Firefoxu ji snadno vypnete

- Rozmach umělé inteligence nepolevuje a AI je všude okolo nás
- V nedávno naplno vtrhla také do prohlížečů a změnila způsob vyhledávání na internetu
- Pokud vás AI v prohlížeči otravuje, záchranné lano vám hodí Firefox
Umělá inteligence je doslova všude okolo nás a v některých oblastech zcela mění způsob, jakým je vnímáme a jak fungují. Před nedávnem naplno vtrhla i do vyhledávání na internetu, který obrátila vzhůru nohama a kompletně proměnila styl, jakým fungujeme. Umělá inteligence se začala hojně objevovat také přímo v prohlížečích, ale ne každému to samozřejmě vyhovuje.
Firefox vám dopřeje AI detox
Jako první integrovali umělou inteligenci do svých prohlížečů Google (Chrome) a také Microsoft (Edge). Tyto dva velikány následoval Firefox, populární prohlížeč s ohnivou liškou ve znaku. Ten nabídl svým uživatelům několik funkcí postavených na umělé inteligenci, jako je například seskupování karet nebo rychlý přístup k AI chatbotovi.
Jak jsem ale zmínil, ne každému přetlak funkcí postavených na umělé inteligenci vyhovuje a zčásti za to může i skutečnost, že je firmy tlačí mnohdy zbytečně agresivně. Právě uživatelé prohlížeče Firefox se vyjádřili vůči dalšímu nucení AI funkcí negativně a Mozilla, která za ním stojí, jim vyšla vstříc. Do prohlížeče míří nástroj, který umělou inteligenci vypne.
AI pod plnou kontrolou
Možnost regulovat zásahy umělé inteligence v tomto prohlížeči dorazí v rámci nadcházející verze Firefox 148. V podstatě se bude jednat o přepínač, jehož prostřednictvím bude možné tyto funkce jednoduše vypnout, a to buď všechny zároveň, nebo dle svých preferencí. Bude tak možné deaktivovat jen ty věci, které opravdu uživatel nechce používat a přijdou mu zbytečné.
Které AI prvky bude možné vypnout?
- Automatické překlady stránek
- Generování popisků (alt textů) pro PDF
- Inteligentní seskupování karet
- Náhledy odkazů
- Chatbot v postranním panelu
Prohlížeč zcela bez zásahů umělé inteligence
Díky této nové funkci pojmenované Block AI enhancements si tak bude uživatel moct vychutnat prohlížeč hezky postaru, bez zásahů umělé inteligence. Mít ji v prohlížeči je určitě fajn, ale mít možnost deaktivovat prvky, které se nám nelíbí, nebo klidně všechno, je ještě lepší a za tuto možnost volby si Mozilla zaslouží palec nahoru. Verze Firefox 148 bude vydána 24. února 2026.