Máte plné zuby umělé inteligence? V nové verzi Firefoxu ji snadno vypnete

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 6. 2. 6:30
  • Rozmach umělé inteligence nepolevuje a AI je všude okolo nás
  • V nedávno naplno vtrhla také do prohlížečů a změnila způsob vyhledávání na internetu
  • Pokud vás AI v prohlížeči otravuje, záchranné lano vám hodí Firefox

Umělá inteligence je doslova všude okolo nás a v některých oblastech zcela mění způsob, jakým je vnímáme a jak fungují. Před nedávnem naplno vtrhla i do vyhledávání na internetu, který obrátila vzhůru nohama a kompletně proměnila styl, jakým fungujeme. Umělá inteligence se začala hojně objevovat také přímo v prohlížečích, ale ne každému to samozřejmě vyhovuje.

Firefox vám dopřeje AI detox

Jako první integrovali umělou inteligenci do svých prohlížečů Google (Chrome) a také Microsoft (Edge). Tyto dva velikány následoval Firefox, populární prohlížeč s ohnivou liškou ve znaku. Ten nabídl svým uživatelům několik funkcí postavených na umělé inteligenci, jako je například seskupování karet nebo rychlý přístup k AI chatbotovi.

Firefox umožní vypnutí AI prvků
Firefox umožní vypnutí AI prvků

Jak jsem ale zmínil, ne každému přetlak funkcí postavených na umělé inteligenci vyhovuje a zčásti za to může i skutečnost, že je firmy tlačí mnohdy zbytečně agresivně. Právě uživatelé prohlížeče Firefox se vyjádřili vůči dalšímu nucení AI funkcí negativně a Mozilla, která za ním stojí, jim vyšla vstříc. Do prohlížeče míří nástroj, který umělou inteligenci vypne.

AI pod plnou kontrolou

Možnost regulovat zásahy umělé inteligence v tomto prohlížeči dorazí v rámci nadcházející verze Firefox 148. V podstatě se bude jednat o přepínač, jehož prostřednictvím bude možné tyto funkce jednoduše vypnout, a to buď všechny zároveň, nebo dle svých preferencí. Bude tak možné deaktivovat jen ty věci, které opravdu uživatel nechce používat a přijdou mu zbytečné.

Které AI prvky bude možné vypnout?

  • Automatické překlady stránek
  • Generování popisků (alt textů) pro PDF
  • Inteligentní seskupování karet
  • Náhledy odkazů
  • Chatbot v postranním panelu

Prohlížeč zcela bez zásahů umělé inteligence

Díky této nové funkci pojmenované Block AI enhancements si tak bude uživatel moct vychutnat prohlížeč hezky postaru, bez zásahů umělé inteligence. Mít ji v prohlížeči je určitě fajn, ale mít možnost deaktivovat prvky, které se nám nelíbí, nebo klidně všechno, je ještě lepší a za tuto možnost volby si Mozilla zaslouží palec nahoru. Verze Firefox 148 bude vydána 24. února 2026.

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

