Máte domácího mazlíčka? Pak se rozhodně neobejdete bez této aplikace

Pokud máte domácího mazlíčka a rádi byste jej slyšeli mluvit, díky aplikaci My Talking Pet to není žádný problém. Stačí jen nahrát jeho fotku do aplikace. Následně zkontrolujete, zdali algoritmus správně rozpoznal propozice vašeho mazlíčka a v dalším kroku už můžete nahrávat řeč, kterou později bude opakovat váš pes nebo kočka.

Kromě mluveného slova je možné zvolit také některou z předchystaných písní a váš zvířecí přítel bude i zpívat. Můžete si vybrat také z množství již namluvených textů, bohužel aplikace není k dispozici v českém jazyce. Dobrou zprávou je, že váš výtvor můžete ihned odeslat například přes iMessage nebo stáhnout do paměti telefonu.

V aplikaci je možné přidávat i různé efekty v podobě brýlí nebo čepiček. Použitý hlas lze zrychlit i zpomalit nebo také změnit výšku jeho intonace. S vašim mazlíčkem si tedy můžete opravdu vyhrát.

My Talking Pet App for Android

Pokud u sebe zrovna nemáte žádnou použitelnou fotku, v aplikaci je databáze všech možných zvířat, které můžete pro své pokusy použít, ať už chcete rozmluvit rybu nebo medvěda. My Talking Pet je k dispozici pro Android i iOS. Základní verze aplikace je zdarma, ale můžete si připlatit i za placenou variantu My Talking Pet Pro, která nabízí mnohem více efektů a nastavení.