Málo místa na práci? Dell ukázal obří 52″ monitor s 6K rozlišením

- Dell se při představení svého monitoru jménem UltraSharp 52 Thunderbolt Hub nedržel při zemi
- Jeho ultraširoký zakřivený panel nabídne úhlopříčku 52″, rozlišení 6K a velkorysou portovou výbavu
- Za něj si ale Dell nechá také pořádně zaplatit, jeho cena začíná v přepočtu na 70 tisících korun
Možná také patříte mezi tu skupinu lidí, kteří si nedovedou představit práci bez druhého monitoru. Větší pracovní plocha rozšiřuje možnosti a v mnoha případech znatelně usnadňuje práci a externí monitor je jednoduchý způsob, jak takového usnadnění snadno a rychle docílit. Jenže pro některé z nás je i ten největší monitor na trhu málo a využívat více monitorů už naopak nemusí být vždy tak komfortní. Na veletrhu CES v Las Vegas se tento problém rozhodl vyřešit Dell tím, že představil dosud největší pracovní externí monitor vůbec.
Pořádný monitor pro pořádnou práci
Ultraširoký zakřivený monitor se pyšní úctyhodnou úhlopříčkou 52 palců, má poměr stran 21:9, rozlišení 6 144 × 2 560 pixelů při 129 pixelech na palec a podporuje obnovovací frekvenci až 120 Hz. Displej využívá technologii IPS Black panel pro hlubší černou barvu a lepší kontrast ve srovnání se standardními IPS panely, s jasem 400 cd/m. Dell uvádí, že vyzařuje až o 60 % méně modrého světla než konkurenční monitory, přičemž si zachovává profesionální přesnost barev, a je vybaven senzorem okolního světla pro pohodlí očí při delším používání.
Podpora konektivity displeje taktéž příkladní, protože v podstatě slouží také jako dokovací stanice. Zahrnuje jeden port Thunderbolt 4 s výkonem až 140 W, dva porty HDMI 2.1, dva porty DisplayPort 1.4, tři upstream porty USB-C a několik downstream portů USB-C a USB-A. A jako by toho nebylo dost, balíček doplňuje port Ethernet 2,5 Gb/s. Monitor podporuje připojení až čtyř počítačů současně prostřednictvím režimu Picture-by-Picture s rozdělením obrazovky, zatímco vestavěná funkce KVM umožňuje uživatelům ovládat více připojených zařízení pomocí jedné klávesnice a myši.
Samotný Dell propaguje tento displej jako náhradu za více monitorů pro finanční obchodníky, datové vědce, inženýry a manažery, kteří potřebují maximální plochu obrazovky, takže samozřejmě není levný: Monitor UltraSharp 52 Thunderbolt Hub je nyní k dispozici na webových stránkách společnosti Dell za poměrně vysokou cenu, konkrétně 2 899 dolarů (cca 73 tisíc korun s daní) se stojanem nebo za 2 799 dolarů (cca 70 tisíc korun s daní) bez stojanu.