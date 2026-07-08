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Majitelé Pixelů mají strach o svůj sluch: ohrožuje ho nový bug v Androidu 17

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 8. 7. 6:30
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Google Pixel + Pixel Buds

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  • Google před nedávnem aktualizoval své telefony Pixel na nový Android 17
  • Tímto krokem ale spustil nekonečný příval chyb, bugů, záseků a podobných kratochvílí
  • Nyní si uživatelé začínají stěžovat na bizarní a možná mírně úsměvný problém

Když vyjde nová verze nějakého systému, vždy se dostaví chyby a je jedno, zda jde o Android, nebo iOS. Google s Applem se sice snaží všechny nedostatky vychytat, ale to je samozřejmě zhola nemožné, a proto bývá železnou pravidelností, že se po vydání nových verzí začnou různé diskuzní platformy plnit chybami, které objevili uživatelé. Ti, kteří přešli se svými telefony Pixel na Android 17, zažívají v tomto směru velmi plodné období a nové chyby se objevují prakticky každý den.

Další den, další chyba v Androidu 17

Sice by se dalo říct, že objevení nové chyby v Androidu 17 je stejnou jistotou, jako že Donald Trump po ránu urazí polovinu zeměkoule, ale není třeba být takto jízlivý (Apple s iOS na tom nebývá o moc lépe). Faktem nicméně je, že nyní se v nové verzi tohoto systému skutečně objevuje další chyba, která začíná trápit uživatele.

Android 17, umělá inteligence Gemini AI a smartphone Pixel (ilustrační obrázek)
Android 17, umělá inteligence Gemini AI a smartphone Pixel (ilustrační obrázek)

Diskuzi o ní najdete na platformě Reddit, konkrétněji na subredditu r/GooglePixel, kde se scházejí uživatelé referenčních telefonů Pixel a (mimo jiné) upozorňují na nalezené chyby. Toto vlákno je obrovské, má více než 1,2 milionu sledujících a průměrně zde přibývá kolem 5 500 příspěvků týdně. Nyní je zde hitem číslo jedna nový bug spojený s Androidem 17.

Majitelé Pixelů se bojí o sluch

Tato nepříjemnost není pro telefony Pixel přímo fatální a spadá do ranku možná až lehce úsměvných, ale uživatelům, kteří ji zažili, úplně do smíchu nebylo. Několik majitelů telefonů Pixel zaznamenalo, že po aktivaci AI platformy Gemini začnou jejich sluchátka připojená k mobilu přehrávat zvuk na maximální hlasitost.

Chytrý telefon Google Pixel 10
Chytrý telefon Google Pixel 10

Zpočátku bylo na tuto chybu upozorněno u řady Pixel 10 a sluchátek Pixel Buds Pro první generace, ale ukazuje se, že se týká i ostatních generací Pixelu a jiných sluchátek, a to i od ostatních výrobců. Někteří uživatelé se s tímto problémem potýkají již měsíc a zajímavé je, že toto nenadále zesílení na maximální hladinu se děje jen na zlomek sekundy.

Pixel Buds Pro 2
Pixel Buds Pro 2

Jakmile uživatel vysloví hlášku „Hey Google“ a aktivuje asistentku Gemini, hlasitost vyletí na maximum, aby následně klesla na původní úroveň. Na první pohled se jedná o drobnou nepříjemnost, nicméně spousta uživatelů se opravdu vylekala a u citlivých jedinců mohou být ve hře nějaké dlouhodobější následky.



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Řešení neexistuje

Google o problému již ví, nicméně oficiální oprava prozatím neexistuje a musíme si počkat na některý z následujících updatů. Mimo problémy se zvukem se nedávno vyskytly také trable s některými Google aplikacemi a widgety, které samovolně padají a přestávají fungovat. Uvidíme, jak rychle zvládnou programátoři Androidu sjednat nápravu.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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