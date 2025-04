Magic Mouse 3. generace: vymyslí Apple konečně lepší řešení pro svou myš?

Apple údajně pracuje na nové a výrazně přepracované myši Magic Mouse

Má přinést odlišný design a konečně i lépe řešený nabíjecí port USB-C

Zhruba od loňského podzimu se velmi hlasitě spekuluje o tom, že Apple pracuje na nové, zcela odlišné myši Magic Mouse pro své počítače. V prosinci a následně i v lednu tuto spekulaci potvrdil také insider Mark Gurman z agentury Bloomberg. Jaká by tedy nová myš měla vypadat a hlavně, najde výrobce lepší řešení pro umístění nabíjecího portu?

Zpropadené nabíjení

Asi není třeba držet se zpět. Magic Mouse od svého posledního redesignu v roce 2009 vypadá stejně. Zlom přišel v roce 2015, kdy tužkové baterie nahradil integrovaný akumulátor s dobíjením pomocí Lightning portu. Ten je však umístěn na spodní části myši, tudíž není možné v jednu chvíli myš používat a nabíjet. Baterie vydrží v závislosti na používání 20–30 dní bez nabíjení, nicméně uživatelé si na tento ergonomický nedostatek stěžují od samého začátku.

Nová myš Magic Mouse by teda měla přijít s odlišně umístěným portem. V jednom z prosincových vydání newsletteru Power On to s odkazem na své zdroje potvrdil Mark Gurman: „Apple se snaží vytvořit něco, co bude relevantnější, a zároveň vyřešit dlouhodobé stížnosti – ano, včetně problému s nabíjecím portem.“

To, jak plánuje tento neduh vyřešit, však zatím není jasné. Nabízí se stejné řešení jako u Magic Keyboard a Magic Trackpad, tedy udělat myš trochu vyšší a nabíjecí port (nově už USB-C) umístit na přední část. Tím pádem by šlo myš nabíjet i používat najednou.

Ergonomičtější design

Častým terčem výtek odborné i uživatelské veřejnosti je také samotný design v kontextu ergonomie. Pokud s Magic Mouse pracujete každý den, asi víte, o čem je řeč. Zařízení je velmi nízké, nelze jej tedy pohodlně obejmout dlaní, spíše je na něm ruka položena. Také tento neduh by měl výrobce vyřešit v příští velké aktualizaci produktu. Případných řešení je celá spousta. Jednou z cest může být deesignově možná nepěkné, ale velmi pohodlné řešení, které nabízí Logitech nebo Trust.

Kdy vyjde?

Uvedení předělané Magic Mouse je však dál, než bychom si přáli. Gurman v prosinci informoval o tom, že designový tým aktuálně pracuje s prototypy. To naznačuje, že samotná finální podoba ještě ani nebyla schválena. Podle něj se tak stane během příštích 12–18 měsíců, až poté se začne řešit výroba a dojde k následnému představení. Výhledově to tak vypadá na podzim 2026.

