Magic Mouse se konečně dočká změny. Uživatelé po ní volají roky

Myš Magic Mouse se po dlouhých letech nejspíše dočká redesignu

Změny by se měly týkat jak samotné ergonomie, tak kontroverzního umístnění nabíjecího portu

Novinka by měla dorazit společně s MacBookem Pro s procesorem M6

Počítačová myš Magic Mouse od Applu si za dobu své existence vysloužila bez nadsázky kultovní status. Zatímco někteří na ní nedají dopustit, jiní ji bez přehánění nenávidí. Ostatně není se čemu divit – i přes nesporné výhody, jako je dobrá citlivost či možnost využívání gest na počítačích s macOS, si myš od Applu vysloužila také častou kritiku pro svůj nepříliš ergonomický design nebo nabíjecí port umístěný na spodní straně myši, kvůli čemuž ji během dobíjení prakticky nelze používat. Nyní se ovšem zdá, že si gigant z Cupertina vzal dlouholetou kritiku k srdci a chystá nápravu.

Redesign Magic Mouse vyřeší kontroverzní problémy

Alespoň o tom hovořil známý novinář Mark Gurman z Bloombergu, který citoval proslulý jihokorejský účet yeux1122, který se zaměřuje na úniky informací o Applu. Podle jeho tvrzení se již chystá další generace Magic Mouse, která by měla nabídnout mnohem ergonomičtější design a konečně také přesun nabíjecího portu do míst, kde nebude na překážku. Ačkoli se v praxi jedná spíše o mírný problém, se kterým se uživatelé setkají v průměru jednou měsíčně, přesto se jedná o velmi často zmiňovaný problém, který nevyřešil ani nedávný přechod z nabíjení skrze Lightning konektor na standardní USB-C.

Zajímavější jsou informace týkající se vylepšené ergonomie ovládání. Důraz na dotyková gesta by měl zůstat zachován, nicméně do mixu možného ovládání by měla přibýt také možnost využívat hlasové pokyny. Jakým způsobem tuto funkcionalitu hodlá Apple implementovat prozatím není jasné, nicméně mít možnost rychle vyvolat Siri skrze gesto na myši a rovnou zadat příkaz rozhodně není k zahození, obzvláště na počítačích, které nemají integrovaný mikrofon.

Apple Magic Mouse se od svého uvedení v roce 2009 nedočkala výraznějšího redesignu, tudíž je vhodné říci, že už na něj má nárok. V průběhu let jsme se dočkali pouze drobnějších změn, mezi které patří přechod z AA baterií na integrovaný akumulátor v roce 2015, příchod nových barevných variant v roce 2021 nebo přechod z Lightningu na USB-C v roce 2024. A kdy se nové myši od Applu dočkáme? Podle spekulací to bude společně s OLED MacBookem Pro s procesorem M6, který by měl dorazit až v roce 2026.