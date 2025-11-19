TOPlist

Mafia: Domovina hlásí návrat legendární volné jízdy! Dostupná bude za pár hodin

Marek Bartík
Marek Bartík 19. 11. 20:10
1
Mafia The Old Country Free Ride Volna Jizda
  • Mafia: Domovina dostává bezplatný update, který do hry přidává očekávanou volnou jízdu
  • Nový režim nabídne opakovatelné výzvy se zaměřením na boj, plížení i závody v autech či na koni
  • Aktualizace přináší také nová auta, zbraně, outfity, ale také kameru z první osoby při řízení či plnohodnotný fotorežim

Už před srpnovým vydáním Mafie: Domoviny (přečtěte si naši recenzi) se množily otázky, nakolik bude hra vlastně otevřená a zda nabídne populární režim volné jízdy. Fanoušci se nakonec dočkali pouze poměrně chudého režimu s názvem Explore, který umožnil volně prozkoumávat San Celeste v honbě za sběratelskými předměty, které jste nestihli posbírat při průchodu příběhovou kampaní. Už před vydáním nicméně tvůrci potvrdili, že pracují na plnohodnotném režimu volné jízdy, který dorazí do hry prostřednictvím bezplatné aktualizace. Očekávaný update bude k dispozici už zítra, tedy 20. listopadu, a to na všech platformách. Na jaké novinky se ale vlastně můžete těšit?

Nová vozidla, zbraně i výzvy

Tvůrci ze studia Hangar 13 režim volné jízdy označují za duchovního nástupce legendární extrémní jízdy z původní Mafie. Novinka proto nabídne především řadu všemožných výzev, které stojí stranou hlavního příběhu a které hráčům umožní znovu navštívit městečko San Celeste a jeho přilehlé okolí.



Isabella Torrisi v Mafii: Domovině



Nepřehlédněte

Česká herní legenda bude pokračovat! Herečka omylem prozradila vývoj nové Mafie

Hráči se tentokrát mohou těšit na několik druhů opakovatelných výzev se zaměřením na boj, plížení či závody v autech i na koních, a to ve známých i zbrusu nových kulisách. Za splnění výzev získáte herní měnu Dinari, kterou můžete utratit například za nové oblečení, amulety, zbraně či vozidla. Nové předměty se postupně zpřístupňují plněním jednotlivých výzev.

Fotorežim i klasická obtížnost!

Aktualizace však nepřináší pouze nový obsah v podobě aut či zbraní. Jednou z hlavních novinek je totiž možnost řídit auta z pohledu první osoby. Na své si přijdou také příznivci virtuální fotografie – do hry totiž dorazí plnohodnotný fotografický režim s mnoha různými nastaveními.



Mafia Domovina Old Country



Nepřehlédněte

Mafia: Domovina má skvělé postavy i grafiku, hratelností ale nepřekvapí [recenze]

Za zmínku stojí i speciální filtr, který tvůrci nazývají Cinema Siciliano a který audiovizuálně připomíná černobílý film.

Mafia The Old Country Free Ride Volna Jizda 2

Hráči by se také měli tu a tam zastavit v Enzově bytu a poohlédnout se po záhadných vzkazech – více však tvůrci prozradit nechtějí. Režim volné jízdy vychází ve formě bezplatné aktualizace už 20. listopadu pro PC, PS5 a Xbox Series X/S.

