Luxusní klávesnice za 35 tisíc. Nama od Wuque Studio ukrývá hodinový strojek

- Luxusní klávesnice Nama od Wuque Studio se může pyšnit hned několika zajímavými prvky
- Mosazná varianta váží skoro 9 kilogramů a může obsahovat i strojek mechanických hodinek
- Pokud o ni máte zájem, připravte si takřka 35 tisíc korun
Mechanické klávesnice se těší stále relativně stabilní oblibě, především pak u hráčů počítačových her. Vytvořit dobrou klávesnici, kterou je radost používat, je nicméně oříšek, stejně tak jako přijít s něčím, s čím vystoupíte z davu. Společnosti Wuque Studio se to nicméně podařilo, nikoli však díky precizně zpracovaným klávesám, ale jednou drobností. Řeč je o klávesnici, která v sobě ukrývá mechanický strojek hodinek.
Klávesnice, která má styl
Mechanické hodinky patří mezi nejsložitější zařízení, která si můžete pořídit. Přesná sestava ozubených koleček a pružinek je často považován za vrchol toho, co může člověk vyrobit. Většinou se ale chceme těmito malými zázraky pochlubit na našem zápěstí, avšak Wuque Studio se domnívá, že není důvod podobným strojkem neobsadit i klávesnici, která dostala název Nama. Nama, pojmenovaná podle vědeckého názvu mamuta, je cvičením v nadbytku, váží až 8,8 kg v závislosti na materiálu pouzdra a byla navržena jako óda na výrobní schopnosti Wuque Studio.
Nama je k dispozici s hliníkovým nebo mosazným pouzdrem vyřezávaným CNC strojem, což z ní činí potenciálně jednu z nejtěžších sériově vyráběných mechanických klávesnic, které jsou v současné době na trhu k dispozici. Hliníkové pouzdro váží úctyhodných 6,6 kg, zatímco mosazné pouzdro váží 8,6 kg. Nejvýraznějším rysem klávesnice Nama je však pravděpodobně plně funkční mechanický hodinový strojek v pravém horním rohu pouzdra, který slouží také jako ovladač hlasitosti. Ten je zakrytý safírovým sklíčkem, avšak kolik je hodin z něj nezjistíte, neboť mu chybí ciferník a ručičky.
Pokud jde o základní funkce klávesnice, Nama zvládá vše podstatné. Disponuje kabelovým i bezdrátovým připojením, v druhém případě přes Bluetooth a Wi-Fi, a je vybavena dvěma 4 000 mAh bateriemi pro napájení. Je také kompatibilní s VIA, takže podporuje vytváření vlastních zkratek, přemapování a přizpůsobení RGB podsvícení, včetně podsvícení jednotlivých kláves. Nama bude k dispozici mezi 9. a 23. prosincem, přičemž počet bude omezen na pouhých 300 kusů, alespoň zpočátku. Není jasné, zda Wuque Studio nakonec nabídne klávesnici Nama k prodeji i po vyprodání první várky.
Cena modelu Nama závisí na tom, kterou verzi si vyberete. Nejlevnější varianty s hliníkovým pouzdrem začínají na 749 dolarech (cca 18 800 korun), zatímco mosazné varianty začínají na 899 dolarech (cca 22 700 korun). Cenu ovlivní také design hodinového stroje, přičemž tourbillionový strojek zvyšuje konečnou cenu klávesnice, čímž se celková cena vyšplhá na velmi vysokých 1 149 dolarů (cca 29 tisíc korun) za hliníkovou verzi a 1 299 dolarů (cca 34 tisíc korun) za mosaznou variantu.