L’Oréal chce způsobit revoluci v nanášení make-upu, nezapomíná ani na handicapované

Brow Magic umožní snadno a rychle namalovat ideální obočí

Využívá k tomu chytré technologie a rozšířenou realitu

Díky prototypy HAPTA si budou moci nanést rtěnku i ženy s handicapem

Moderní technologie a elektronická hejblata bývají vesměs doménou mužů, což ovšem neznamená, že by se tu a tam nenašly nějaké zajímavé technologické novinky určené pro zástupkyně něžného pohlaví. Své by o tom mohl vyprávět francouzský výrobce kosmetiky L’Oréal, který se skrze chytré technologie snaží ženám ušetřit čas a námahu při různých každodenních činnostech. Na veletrh CES do Las Vegas společnost přivezla hned dvojici zajímavých novinek – aplikátor make-upu využívající rozšířenou realitu Brow Magic a prototyp zařízení pro aplikaci rtěnky pro ženy s handicapem s názvem HAPTA.

Aplikátor make-upu Brow Magic vyvinul L’Oréal společně s firmou Prinker, která se zabývá přístroji pro vytváření dočasných tetování. Jak již možná tušíte, Brow Magic umožní namalovat perfektní obočí. K tomu využívá 2 400 miniaturních trysek, které umí „natisknout“ 1 200 teček na palec a nechybí také nanášení s pomocí metod microblading a microshading. Cílem Brow Magic je omezit množství používaných produktů a zároveň dosažení ideálního vzhledu.

K tomu si Brow Magic bere na pomoc rozšířenou realitu – skrze mobilní aplikaci je nejprve potřeba vyfotit svůj obličej a následně si zvolit styl obočí, který vám bude vyhovovat, přičemž aplikace je vám schopna také dát praktická doporučení. Poté už jen stačí se zařízením přejet po obličeji a dokonalé obočí je na světě. Na rozdíl od přístrojů pro tvorbu dočasných tetování ale lze nanesené obočí snadno smýt a vytvořit nové.

L’Oréal ale myslí také na handicapované ženy. Chytrý aplikátor rtěnky HAPTA byl speciálně vyvinut tak, aby si i dámy s omezenou hybností zápěstí a paže dokázaly bez větších potíží nanést svou oblíbenou rtěnku. Prototyp HAPTA umožňuje nastavení držáku díky magnetům v rozsahu 360° v rámci otočení a 180° v případě ohnutí. Ideální nastavení lze uložit pro příští použití a baterie HAPTA vydrží na jedno nabití přibližně jednu hodinu.

Aplikátor Brow Magic přijde na trh v letošním roce, avšak o dostupnosti a ceně prozatím nepadlo ani slovo. Prototyp HAPTA se na trh dostane také v letošním roce, avšak L’Oréal má v plánu jej vydat pod svou značkou Lancôme. Stejně jako v případě Brow Magic, ani u HAPTA neznáme cenu pro koncového zákazníka.