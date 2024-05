Logo Applu na zádech iPadu čeká proměna. Rozdíl poznáte na první pohled

Populární tablety od Applu mají logo na zádech na výšku, i když stále více lidí používá zařízení na šířku

Podle produktové designérky Molly Andersonové se možná dočkáme změny

Logo Applu by se na budoucích iPadech mohlo otočit o 90 stupňů

Zatímco logo Apple na zadní straně iPadů je umístěno tak, aby se ve svislé orientaci zobrazovalo svisle, zařízení se nejčastěji používá v orientaci na šířku s připojenou klávesnicí, což vede k tomu, že logo Applu „leží“, což z hlediska reklamy není příliš optimální. Gigant z Cupertina je na tyto detaily poměrně pes – Apple dokonce u nových modelů iPad Pro a iPad Air přesunul přední kameru na delší pravý okraj, takže se při orientaci zařízení na šířku zobrazuje nahoře uprostřed. Vzhledem k tomu, že používání na šířku je stále oblíbenější, produktová designérka společnosti Apple Molly Andersonová uvedla, že logo Apple na šířku je na budoucích iPadech pravděpodobné.

Otočení loga Applu u nových iPadů?

Francouzský web Numerama vyzpovídal tři vedoucí pracovníky společnosti Apple ohledně nových modelů iPadu Pro, které byly uvedeny na trh začátkem tohoto měsíce. Ačkoli rozhovor neodhalil mnoho nových podrobností, zmínil jednu potenciální změnu pro budoucí iPady. „Myslím, že by se to mohlo změnit,“ řekla Andersonová podle počítačového překladu rozhovoru ve francouzštině. „Přemýšlíme o tom. iPad je už dlouho produktem, který se používá v režimu na výšku, ale stále častěji ho používáme v režimu na šířku.“

Co se týče softwaru, společnost Apple již od verze iPadOS 14.5 začala zobrazovat logo Apple, které se objevuje při spuštění iPadu na šířku, když je zařízení orientováno na šířku. Vzhledem k tomu, že Apple je zřejmě otevřený tomu, aby tuto změnu provedl i na straně hardwaru, bude to něco, na co se můžeme těšit u budoucích iPadů.