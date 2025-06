Logitech MX Master 4 prozrazena? Uniklý snímek potvrzuje brzký příchod nástupce legendární myši

Jedna z nejlepších myší na trhu se zřejmě velmi brzy dočká nástupce, Logitechu unikají podrobnosti o MX Master 4

Nejprve se objevila certifikace od brazilské telekomunikační agentury Anatel, která potvrzuje samotnou existenci modelu

O únik podoby nové generace myši se postaral nešťastnou náhodou sám Logitech prostřednictvím příspěvku na Instagramu

Zdá se, že dlouho očekávaný nástupce populární kancelářské myši Logitech MX Master 3S je skutečně za rohem. Samotný Logitech totiž nedávno omylem zveřejnil první snímek připravovaného modelu MX Master 4. Teorii o brzkém představení novinky a pak posiluje i nově získaná oficiální certifikace v Brazílii, která odhaluje další detaily.

Nový model prozradila certifikace, obrázek vypustil samotný Logitech

Logitech MX Master 3S, oblíbená zejména mezi profesionály pro svou ergonomii a nespočet chytrých funkcí, je na trhu již téměř tři roky. Její nástupce, MX Master 4 s modelovým označením MR0118, prošel 9. května 2025 certifikací u brazilské telekomunikační agentury Anatel. Důvodem certifikace, která spadá do kategorie „vysílačů s omezeným vyzařováním“, je Bluetooth konektivita zařízení. Certifikační dokumenty bohužel neobsahují žádné obrázky produktu, o ty se však poměrně nešťastně postaral sám Logitech.

Na oficiálním instagramovém účtu společnosti se totiž krátce objevil sponzorovaný příspěvek, kde je na obrázku zachycena s největší pravděpodobností právě myš MX Master 4. Ačkoliv byl evidentně zveřejněn omylem a velmi rychle stažen (údajně po právní žádosti), všímaví uživatelé ale stihli pořídit screenshot, který vzápětí skončil na Redditu. Z uniklého snímku je patrné, že designové změny jsou spíše decentní, avšak postřehnutelné. Boční kolečko pro palec se zdá být posunuté mírně dopředu a nahoru, zatímco primární klikací tlačítka nyní zabírají více prostoru na úkor základny kolečka Magspeed. Mírně přepracována byla také textura opěrky pro palec a celkový tvar myši, který však zůstává věrný osvědčené ergonomii.

Řada MX od Logitechu je sice nejznámější pro nasazení v náročném pracovním prostředí, zejména u kreativců a programátorů, ale díky možnostem přizpůsobení, ovládání gesty a párování s více zařízeními je oblíbená i pro běžné používání nehledě na profesi, či dokonce lehké hraní.

Jaké konkrétní technické inovace a vylepšení Logitech MX Master 4 přinese, zatím oficiálně nevíme. Existuje však mnoho prostoru pro zlepšení oproti modelu 3S. Uživatelé by jistě uvítali vyšší obnovovací frekvenci než současných 125 Hz, která může na rychlých monitorech působit méně plynule. Potenciál ke zlepšení má i senzor Darkfield s rozlišením 8 000 DPI a v úvahu připadá i potenciální snížení hmotnosti, která aktuálně činí 141 gramů, což je o poznání více než váha mnoha konkurenčních myší. Praktická by byla i možnost uložení USB donglu přímo do těla myši, což rovněž nespočet výrobců nabízí.

Ačkoliv Logitech zatím nic oficiálně neoznámil, informace o proběhlé certifikaci a připravené marketingové materiály prozrazují, že není pochyb, že oficiální představení Logitech MX Master 4 je skutečně na spadnutí.

Autor článku David Pilař Softwarový tester a nadšenec do technologií všeho druhu. Ve volném čase milovník cestování, cyklistiky, dobré hudby a kvalitní kávy.