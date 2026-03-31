Lockdown režim je neprolomitelný, zní z Cupertina. Podle Applu jej ještě nikdo nepřekonal

Michael Chrobok
Michael Chrobok 31. 3. 12:00
  • Takzvaný režim Lockdown, který lze aktivovat na zařízeních od Applu, ještě nikdo neprolomil
  • Gigant z Cupertina se pochlubil informací, že od roku 2022 neeviduje žádný úspěšný útok
  • Vysokou bezpečnost potvrzují také experti v oboru

Moderní technologie s sebou nesou řadu výhod a předností, nicméně je nutné také uznat, že s množstvím funkcí a zvyšující se složitostí roste také pravděpodobnost úspěšného hackerského útoku. Pokud by všichni dodržovali základní pravidla bezpečnosti, jistě by úspěšnost útoků nebyla tak velká, avšak v životě se mohou vyskytnout situace, kdy ani opatrnost nepomůže. Pro tyto případy implementoval Apple do svých zařízení takzvaný Lockdown Mode (v češtině Režim blokování), který odřízne váš přístroj od řady služeb a útočníkům znemožní ukrást vaše osobní data či jinak škodit.

Lockdown režim funguje na jedničku

I když by se mohlo zdát, že se jedná jen o marketingový tah, jež v praxi nebude mít valný dopad na bezpečnost, opak je pravdou, alespoň podle nedávného prohlášení samotného Applu. Ten tvrdí, že od roku 2022, kdy byla funkce oficiálně představena, dosud nebyl žádný přístroj s nakousnutým jablkem ve znaku prolomen, pokud měl aktivní Lockdown Mode. „Nemáme informace o žádném úspěšném útoku špionážního softwaru typu Mercenary na zařízení Apple s aktivovaným režimem Lockdown,“ sdělil mluvčí společnosti Apple serveru TechCrunch.

Donncha Ó Cearbhaill, vedoucí bezpečnostní laboratoře organizace Amnesty International uvedl, že on ani jeho kolegové „nezaznamenali žádný důkaz o tom, že by se podařilo napadnout iPhone pomocí komerčního špionážního softwaru v případě, kdy byl v době útoku aktivován režim Lockdown“. Organizace zabývající se digitálními právy, včetně Amnesty International a Citizen Lab při Torontské univerzitě, v průběhu let zdokumentovaly četné úspěšné útoky spywaru na uživatele iPhonu, ale žádný z nich nezahrnoval obejití režimu Lockdown Mode.

Výzkumníci z Citizen Lab potvrdili nejméně dva případy, kdy režim Lockdown aktivně zablokoval útoky spywaru. V jednom z nich šlo o program Pegasus od NSO Group a v druhém o spyware Predator. Výzkumníci Googlu zjistili, že spyware byl naprogramován tak, aby přerušil pokus o infekci, pokud zjistil, že je režim Lockdown aktivní – zřejmě proto, aby nezanechal stopy, které by mohly útok prozradit. Patrick Wardle, expert na kyberbezpečnost uvedl, „že lze s jistotou říci, že režim Lockdown Mode je jednou z nejagresivnějších funkcí pro zabezpečení spotřebitelů, jaká kdy byla uvedena na trh.“



Máte starší iPhone? Kvůli čínským a ruským hackerům jste v nebezpečí (ilustrační obrázek)



Máte starší iPhone? Kvůli čínským a ruským hackerům jste v nebezpečí

Režim Lockdown je k dispozici na zařízeních iPhone, iPad a Mac a výrazně omezuje některé systémové funkce, které jsou často zneužívány škodlivým spywarem. Po zapnutí mimo jiné blokuje většinu typů příloh zpráv, deaktivuje některé složité webové technologie a zabraňuje zařízením v automatickém připojování k nezabezpečeným sítím Wi-Fi. Apple tuto funkci navrhl speciálně na ochranu vysoce rizikových uživatelů, jako jsou novináři, aktivisté, právníci a další osoby, které mohou být osobně terčem sofistikovaných útoků na úrovni států.

Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Jbl Go 5
JBL omladilo populární reproduktory: Xtreme 5 a Go 5 přicházejí s řadou novinek
Adam Bělunek
Adam Bělunek A. Bělunek 11:00
0
Google Pixel 11
Designéři Googlu na dovolené? Pixel 11 vypadá stejně jako jeho předchůdci
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 10:00
3
Modelová řada Samsung Galaxy S26 (S26, S26+ a S26 Ultra)
Jeden telefon, dva odlišné výsledky: evropský Galaxy S26 vydrží výrazně méně než americký
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 9:00
2
Hlavním hrdinou seriálu na motivy Clash of Clans bude ikonický barbar
Hraní na Netflixu dostane nový rozměr. Položí Discord na lopatky?
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 6:30
0

