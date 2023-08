Lidé útočí na Vodafone! Důvodem je podpora LGBTQ+ komunity

Srpen se nese ve znamení festivalu Prague Pride

Generálním partnerem akce je již pošesté v řadě operátor Vodafone

Na sociálních sítích za to však schytává vulgární kritiku a nenávist

Měsíc srpen se nese ve znamení festivalu Prague Pride, který každoročně oslavuje sexuální menšiny a možnost volby genderové identity. Festival začíná právě dnes a vyvrcholí 12. srpna slavnostním průvodem historickým centrem Prahy z Václavského náměstí až na Letnou. Bohužel, i Prague Pride má své odpůrce, kteří si v době oslav berou za rukojmí hlavní partnery celé akce.

Prague Pride rozděluje společnost

Tím úplně největším, rovnou generálním partnerem Prague Pride je jako již poněkolikáté operátor Vodafone. Ten také po dobu konání festivalu změnil svou profilovou fotku na sociálních sítích Facebook, X (dříve Twitter) a Instagram na bílé logo s duhovou vlajkou v pozadí. A od lidí na internetu za to schytal zcela nepochopitelně přehnanou kritiku.

„Festival Prague Pride poskytuje lidem možnost být sami sebou, propojuje je, oslavuje svobodu a zároveň upozorňuje na důležitá témata. Stejné cíle máme také ve Vodafonu, a proto jsme i letos jeho hrdým generálním partnerem,“ uvádí Vodafone ve facebookovém příspěvku, ve kterém oznámil dočasnou změnu profilové fotky.

Pod příspěvky se to však hemží projevy extrémní nenávisti. „Hnus“, „bukvice“, „devianti“ a jiné nelichotivé výrazy volí uživatelé v komentářích. Jiní na to jdou rádoby pragmaticky a namísto nadávek rovnou tvrdí, že jde o „poslední kapku“ a přechází ke konkurenci. Bohužel, je to jasnou ukázkou toho, jaká nenávist vůči (nejen) sexuálním menšinám v naší společnosti panuje.

Vodafone: Jde nám o lidská práva

„Nenávist nemá ve Vodafonu místo v jakékoliv podobě. To, že všichni lidé mají mít rovná práva, je prostý fakt. Nevidíme jediný důvod, proč bychom tento princip měli zpochybňovat nebo ohýbat, i když s tím nesouhlasí úplně každý. Co se týče podpory LGBTQ+ lidí, jedná se u nás o otázku lidských práv a dlouhodobě usilujeme nejen o narovnání podmínek tam, kde české zákony měří dvojím metrem, ale také vytváříme bezpečné prostředí pro všechny bez rozdílu,“ reagovalo na dotaz naší redakce tiskové oddělení Vodafonu.

Vodafone bohužel podobnou smršť negativních komentářů již nejednou prožil. Generálním partnerem Prague Pride je totiž už od roku 2018. Vloni celé vedení operátora zareagovalo na nenávist na sociálních sítích trefným videem, které naleznete na oficiálních stránkách Vodafone.

Komentující z internetu však budou mít tento měsíc pořádnou fušku, aby svou latentní nenávist projevili u všech velkých partnerů. K hrdé spolupráci s Prague Pridem se totiž hlásí i Adidas, Coca Cola, Google, Škoda, pivovar Staropramen a z výrobců elektroniky třeba Google, Microsoft či Motorola. Kompletní seznam partnerů a podporovatelů naleznete na webu Prague Pride.