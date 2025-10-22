Levný, ale šikovný! Nový přenosný projektor Xgimi láká na podporu Google TV

- Společnost Xgimi uvedla na evropský trh stylový projektor Vibe One
- Jedná se o základní model, který pořídíte za cca 6 050 korun
- Vibe One je 1080p LCD projektor s jasem 250 ISO lumenů, úhlopříčkou až 381 cm a podporou Google TV či Netflixu
Společnost Xgimi uvedla na evropský trh nový chytrý projektor s názvem Vibe One, který kromě kompaktních rozměrů zaujme také designovým zpracováním a multifunkčním využitím. Jedná se o základní model výrobce, čemuž odpovídá i cena – v evropské mutaci oficiálního e-shopu jej pořídíte za 249 eur, tedy v přepočtu za cca 6 050 korun.
Stylový projektor
Vibe One je 1080p LCD projektor, který zvládne promítat obraz s úhlopříčkou až 381 centimetrů při poměru stran 1,3:1. Světelný zdroj LED podle výrobce poskytuje jas až 250 ISO lumenů, což značí, že jde o projektor určený k použití v temnějším prostředí. Výsledný obraz můžete rychle vylepšit pomocí praktických funkcí, jako je automatické zaostření nebo tzv. Auto Keystone correction – tato funkce podle míry náklonu pozná, v jakém úhlu se projekční zařízení nachází vůči ploše, na kterou chcete promítat obraz. Díky integrovanému stojanu, který slouží zároveň jako rukojeť, můžete navíc nastavit úhel projekce až na 160°.
Xgimi Vibe One nabízí podporu Google TV a Netflixu, díky čemuž budete mít snadný přístup k široké škále filmů a seriálů. Obsah můžete rovněž bezdrátově sdílet přes Google Cast. Mezi další funkce patří režim Ambient Light s výběrem z osmi barev a dva vestavěné 3W reproduktory od JBL s podporou Dolby Audio. Možnosti připojení zahrnují Bluetooth 5.1 a dvoupásmové Wi-Fi 5. K dispozici jsou porty HDMI a USB. Výrobce udává, že vestavěná baterie vystačí až na 1,2 hodiny přehrávání videa nebo čtyři hodiny přehrávání hudby.
Přenosný projektor Xgimi Vibe One si nyní můžete přímo v internetovém obchodě výrobce nebo na Amazonu. Zákazníci si mohou vybrat ze dvou barevných provedení – méně nápadnou variantou je Cloud Ash, zatímco verze Blue Spark potěší spíše příznivce výraznějších barevných kombinací. Součástí balení jsou také hravé samolepky, kterými si v případě zájmu můžete zařízení vyzdobit.