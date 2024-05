Levnější varianta skládačky Z Fold 6 nebude, Samsung jeho vývoj zařízl

Korejský gigant podle všeho zrušil plány na vydání levnějších skládaček

Podle leakerů se dočkáme jen klasické dvojice Z Fold 6 a Z Flip 6

Levnější Z Fold by byl oproti čínským soupeřům prý příliš tlustý

Zhruba pár měsíci jsme vás informovali o tom, že Samsung má údajně v plánu představit kromě svých tradičních skládaček i jejich odlehčené, levnější sourozence. Ti by sice nebyli představeni v červenci, ale jak už jsme u odlehčených vlajek u Samsungu zvyklí, později v tomto roce. Bohužel však různé zdroje hovoří o tom, že se těchto levnějších zařízení nedočkáme vůbec.

Příliš tlustý a málo odlišný

Tvrdí to například korejský server The Elec. Za zrušením údajně stojí několik důvodů. Prvně to má být nedostatečná odlišnost a nejistota, zda trh levnější variantu přijme. Další věcí, která se Samsungu nelíbila, měla být tloušťka telefonu, jež byla širší než u čínských konkurentů.

Zpráva dále pojednává o tom, že Samsung má letos v plánu vydat jen své standardní modely Galaxy Z Fold 6 a Galaxy Z Flip 6. Ačkoliv to tak zpráva vysloveně nezmiňuje, je dost možné, že se Samsung rozhodl nevydat ani cenově dostupnější Z Flip, o kterém se také velmi nadšeně spekulovalo.

Zrušení potvrzuje další zdroj

Další potvrzení ohledně zrušení levnějších skládaček přichází od renomovaného leakera, který toto pro mnohé smutné oznámení potvrdil na síti X. Vzhledem k tomu, že Samsung letos kvůli olympijským hrám posunul představení svých letních novinek na červenec, jistě se v nadcházejících týdnech dozvíme nějaké další informace, které nám následně Samsung již tradičně pouze potvrdí.

Co se tedy týká nějakých cenově dostupnějších zařízení, zde si budeme muset ještě trochu počkat. Ta by totiž měla být údajně představena až koncem roku a měli bychom se dočkat fanouškovské edice Galaxy S24 FE. Možná do té doby se Samsung ještě rozhodne změnit své rozhodnutí a představí fanouškovskou edici i svých skládaček.

Vezmeme-li v potaz neustále se rozšiřující čínskou konkurenci v tomto segmentu, jistě by levnější skládačky přišly korejskému obrovi vhod.