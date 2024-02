Levnější Galaxy Z Fold o sobě dává znovu vědět. Na čem bude chtít Samsung ušetřit?

Samsung údajně chystá levnější variantu skládačky Galaxy Z Fold

Vyvíjena je pod kódovým označením Q6A

Jedním z ústupků má být nepodpora stylusu S-Pen

Před nedávnem se začalo proslýchat, že Samsung letos plánuje představit levnější variantu svého vrcholného ohebného smartphonu Galaxy Fold. I když se jedná o poměrně divokou spekulaci, nemůžeme ji brát na úplně lehkou váhu. O dostupnější skládačce se totiž objevují další a další informace.

Levnější Z Fold: na čemu bude Samsung šetřit?

O dostupnějším ohebném smartphonu v tomto týdnu reportovaly servery WinFuture a ETNews. První z nich upozorňuje na podezřelé kódové označení v exportních datech – kromě označení „Q6“ a „B6“, která patří telefonům Galaxy Z Fold 6 a Z Flip 6, se v databázi objevuje i jméno „Q6A“. Z dat lze rovněž vyčíst, že si Samsung pro toto zařízení objednává u jihoasijských výrobců součástky v malém objemu, pravděpodobně pro nasazení v prvních prototypech.

Objednávky komponent pro „Q6A“ byly údajně zahájené ve stejnou dobu jako v případě „Q6“, což naznačuje, že jejich vývoj začal současně. Teoreticky by tak Samsung mohl představit v obvyklém letním termínu hned tři skládačky najednou. Otázkou je, jak by se levnější skládačka mohla jmenovat, jako logická volba se jeví označení Galaxy Z Fold 6 FE.

Ústupky za nižší cenu

A jakou výbavu by mohl spekulovaný Galaxy Z Fold 6 FE nabídnout? Pokud jej chce Samsung nabízet za atraktivní cenu, bude muset sáhnout k několika ústupkům. Server ETNews zmiňuje absenci speciálního digitizéru, který si rozumí se stylusem S Pen – displeje telefonu by tak bylo možné ovládat pouze dotyky prstů.

Další ústupky by se mohly odehrát v oblasti výkonu. Loňský Galaxy S23 FE například použil vlastní čipset Exynos 2300 namísto Snapdragonu 8 Gen 3, podobnou cestu by mohl Samsung zvolit i u chystané skládačky. Vlajkové telefony z posledních let disponují nadstandardním výkonem, takže použití staršího čipsetu by nemuselo příliš vadit. V úvahu přichází i menší kapacita pamětí či kompromisy v oblasti fotoaparátu, například odstranění teleobjektivu.

Pokud Samsung skutečně levnější skládačku plánuje, dá se předpokládat, že příští měsíce o ní přinesou více informací.

