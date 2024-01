Kladivo na čínské skládačky? Samsung údajně letos představí levnější Fold

Samsung zvažuje levnější variantu ohebného smartphonu Galaxy Z Fold

Jakými bude zatížen kompromisy, zatím nevíme

K představení má dojít v polovině letošního roku

Samsung přivedl na trh už pět generací ohebných smartphonů a stále v tomto odvětví udržuje pozici největšího výrobce. Jeho náskok se ale tenčí – čínské konkurenci se v minulých letech podařilo Samsung technologicky dohnat, v některých oblastech dokonce předehnat. Aby si korejská firma svoji pozici udržela, potřebuje najít recept, jak na své skládačky nalákat nové zákazníky. Jaké kroky pro letošní rok chystá?

Galaxy Z Fold pro masy

Podle informací z korejských zdrojů Samsung zvažuje přivést na trh levnější variantu ohebného smartphonu Galaxy Z Fold, důvodem má být zejména zvýšení podílu se skládačkami na čínském trhu. Zatímco globálně je Samsung v kategorii skládacích telefonů jedničkou na trhu, na čínském trhu je s podílem 19 procent až třetí za společnostmi Honor (28 %) a Huawei (26 %).

Server The Elec tvrdí, že se jedná o vůbec první zmínku o dostupné skládačce od Samsungu, s tím si ale dovolíme nesouhlasit – v minulých letech se hodně hovořilo o levnějším telefonu véčkové konstrukce. V Samsungu ale zřejmě přehodnotili strategii, neboť řada Galaxy Z Flip se prodává výrazně lépe než Galaxy Z Fold – populární véčko tak zjevně nepotřebuje povzbudit tolik jako dražší „knížka“.

The Elec předpovídá, že levnější varianta Galaxy Z Fold 6 by měla být představena společně s ostatními skládačkami v polovině roku, vůbec poprvé by nám tak Samsung naservíroval tři ohebné modely najednou. Je však zapotřebí dodat, že do léta zbývá ještě spousta času a Korejci se mohou kdykoliv rozhodnout levnější skládačku odložit nebo zcela zrušit.

Výzkumná společnost Display Supply Chain Consultants (DSCC) odhaduje, že celosvětové dodávky ohebných smartphonů letos vzrostou o 23 procent na 15,8 milionů kusů, z čehož si pochopitelně bude chtít každý výrobce ukousnout co největší kousek.

