Letní slevy v PlayStation Store: které hry by vám neměly uniknout?

Hledáte zajímavé slevy na hry pro PlayStation 5 a 5 Pro?

Do obchodu PlayStation Store zavítalo letní slevové tornádo

Se slevou až 75 % lze pořídit Hogwarts Legacy nebo Cyberpunk 2077

Léto je v plném proudu a to je ideální čas pro dohánění videoherních restů, které vás trápily po celý rok. I vzhledem k tomu, že během první poloviny letošního roku nevychází žádné velké kvantum zajímavých titulů. Sony přichystalo do svých tradičních letních slev celou řadu zajímavých her. Pojďme se na některé z nich podívat.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro konzole PlayStation atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na PlayStation Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout (u každého titulu uvádíme, do kdy je sleva aktivní). Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v PlayStation Store ve vaší konzoli. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Sony, nejčastěji PlayStation 4 nebo 5. Ceny uvádíme přesně tak, jak jsou uvedeny v obchodě.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Sleva: 50 % (původní cena 1 849 Kč, nyní 924,50 Kč)

Žánr: RPG

RPG Hodnocení Metacritic: 85/100

85/100 Platnost slevy: do 14. srpna 2025

Kdo by neznal Cyberpunk. Kyberpunkové sci-fi RPG od polského studia CD Projekt Red způsobilo poprask už v prosinci 2020, kdy hra vyšla, a to kvůli nedobrému technickému stavu. Vše se ale rychle vyřešilo a jedná se o jednu z nejlepších počítačových her poslední doby. Základní hra Cyberpunk 2077 zamířila v červenci do herního katalogu PlayStation Plus Extra/Premium. V rámci letních slev pak celý balíček Ultimate Edition pořídíte se slevou.

Z necelých 2 tisíc korun se cena ultimátní edice sesunula na 924 korun. Součástí balíčku je jak základní hra, tak DLC Phantom Liberty, v obou případech ve verzi pro PlayStation 5 (Pro). Pokud nemáte předplatné PS Plus Extra či Premium, určitě tuto slevu rádi využijete. Pokud základní hru už vlastníte, samotné DLC vás pak vyjde na 799 korun. Tady žádná sleva bohužel není.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.