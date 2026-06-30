Letní horor na dovolené. Pozor na mobil, po návratu vás může čekat nepříjemné překvapení

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- V celé Evropské unii a několika přilehlých státech platí evropské roamingové pravidlo „jako doma“
- Pokud ale vyjdete na Balkán nebo třeba do Švýcarska, možná se po návratu z dovolené budete divit
- Služby v mimo-roamingových státech totiž operátoři naceňují na vskutku astronomické částky
Léto je obdobím zahraničních dovolených a s nimi přichází i častější využívání mobilního telefonu mimo Českou republiku. Díky evropským pravidlům roam-like-at-home dnes většina cestovatelů v zemích Evropské unie (EU) telefonuje, posílá SMS a surfuje na internetu za stejné ceny jako doma. Ani to ale neznamená, že se po návratu nevyplatí pečlivě zkontrolovat měsíční vyúčtování. Právě na to upozorňuje Český telekomunikační úřad (ČTÚ) ve své červnové monitorovací zprávě.
Největší riziko roamingu: kam cestujete…
Podle regulátora by lidé neměli věnovat pozornost jen tomu, co se děje během dovolené, ale také tomu, co jim operátor následně vyúčtuje. Největší riziko představuje nechtěné přihlášení telefonu do mobilní sítě, která nespadá pod evropskou roamingovou regulaci. To se může stát například v příhraničních oblastech nebo na některých ostrovech, kde telefon automaticky vybere nejsilnější dostupný signál.
Pravidlo roam-like-at-home
Od roku 2017 platí v evropském roamingovém prostoru, že když cestujete z domovské země do jiné v tomto prostoru, mobilní služby používáte stejně jako doma – hovory, SMS i data se účtují za vaše domácí tarify bez extra poplatků za roaming. Pokud si tedy doma platíte tarif s neomezeným voláním a SMS a třeba 10 GB FUP, máte stejné podmínky i při cestování do zemí, kde platí euroaming.
Takové připojení může znamenat výrazně vyšší ceny za data, hovory i SMS. Zatímco v zemích EU platí princip roam-like-at-home, tedy využívání služeb za domácí ceny, mimo regulovanou oblast mohou být poplatky násobně vyšší. ČTÚ proto doporučuje po návratu porovnat vyúčtování s uvítacími SMS, které operátoři posílají při přihlášení do zahraniční sítě. Z nich lze jednoduše zjistit, do jaké sítě byl telefon během cesty skutečně připojen.
Na většině evropského území jste roamingově v bezpečí. Výjimky ale existují – kromě balkánských zemí, konkrétně Albánie, Kosova, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie a Srbska, je černým puntíkem na mapě Evropy Švýcarsko. Přes něj a jeho dálniční síť můžete přejíždět při cestách do Itálie nebo do Francie nebo Španělska, přitom zde neplatí pravidla o jednotném evropském roamingu. Ceny běžných služeb jsou přitom astronomické: za odchozí hovor až 42 korun za minutu, SMSka za 12 korun a přenos 1 MB dat vás vyjde až na necelých 8 korun.
Vyúčtování zkontrolujte co nejdříve
Regulátor radí otevřít fakturu ideálně ihned po jejím doručení. Pokud objevíte podezřelé položky nebo částky za roaming, které neodpovídají vašemu používání telefonu, není dobré kontrolu odkládat. Prvním krokem je reklamace přímo u operátora. Tu je nutné podat nejpozději do dvou měsíců od doručení vyúčtování, jinak právo na reklamaci zaniká.
V červnové monitorovací zprávě shrnujeme podrobné informace k otevření pásma 26 GHz, přinášíme informace o Souhrnné zprávě o plnění povinností držitele poštovní licence a spotřebitelům radíme, jak se vyhnout vysokým nákladům za telefon při cestování a jak případně podat… pic.twitter.com/HTGmRf5V1g
— ČTÚ (@ctu_cz) June 25, 2026
Pokud zákazník není s vyřízením reklamace spokojený, může se obrátit na ČTÚ. Námitku proti způsobu vyřízení reklamace je ale potřeba podat nejpozději do jednoho měsíce od doručení odpovědi operátora, případně od marného uplynutí lhůty pro její vyřízení. Pokud ovšem využíváte služby svého operátora v zemi, kde je roaming zpoplatněný a vy máte tuto možnost v telefonu aktivovanou, nejspíš bude vaše reklamace zamítnuta. Znáte to: neznalost neomlouvá.
Na co myslet ještě před odjezdem?
Úřad už loni připomínal, že roaming není totéž co mezinárodní volání. Roaming znamená používání české SIM karty v zahraničí, zatímco mezinárodní volání je situace, kdy z Česka voláte na zahraniční číslo. Ceny těchto služeb se řídí odlišnými pravidly.
Stejně tak je dobré ověřit, zda váš tarif nemá omezený objem dat využitelných v EU. U některých neomezených nebo velmi levných tarifů totiž operátoři uplatňují takzvaný evropský datový limit. Pozor je třeba dát také na dlouhodobý pobyt v zahraničí – evropská pravidla jsou určena především pro krátkodobé cestování, nikoliv pro trvalé používání české SIM karty v jiné zemi.
Pár minut věnovaných kontrole vyúčtování tak může ušetřit nejen peníze, ale i zdlouhavé řešení případných sporů s operátorem. A pokud se na nesrovnalost přijde včas, stále existuje možnost domoci se nápravy prostřednictvím reklamace.