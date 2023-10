Létající taxi je skutečností, v Číně začne vozit první pasažéry

V celé řadě utopických i dystopických vizí budoucnosti lidé často sní, že nám moderní technologie přinesou létající auta. Koncept vznášejícího se vozidla, které budeme moci využívat pro osobní přepravu, fascinuje lidstvo už desetiletí. Ačkoli již máme potřebné technologie k dispozici, cena na vývoj a splnění potřebných bezpečnostních regulací jsou jen jedny z mála překážek, proč stále nejsou vzdušné dálnice běžnou formou dopravy. Zatímco ve Spojených státech a Evropě o létajících vozech jen sníme, v Číně již první společnost získala potřebnou certifikaci pro přepravu pasažérů létajícími taxíky.

V praxi se samozřejmě nejedná o osobní vznášedla, ale o dálkově řízené drony, do kterých se vlezou až dva pasažéři. Právě ty vyrábí společnost EHang Holdings, která od Čínské lidové republiky, respektive od úřadu pro kontrolu leteckého provozu CAAC, získala pro své vznášedlo E216-S příslušnou certifikaci. Ta vznášedlo opravňuje k přepravě pasažérů a potvrzuje, že splňuje všechny bezpečnostní standardy.

doing my best james bond impression at ehang's flying taxi facility in shenzhen pic.twitter.com/7YVSiN8NaD

— Allen Wan (@allenwan290) August 17, 2022