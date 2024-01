Létající elektromobil naživo: v Las Vegas jsme si prohlédli dopravní prostředek budoucnosti

eVTOL Flying Car je supersport, který během chvíle vysune rotory a vzletí

Modular Flying Car kombinuje šestikolku s malým létajícím modulem, který nabídne i autonomní režim

Předobjednávky na kombo šestikolky a letového modulu mají být spuštěny ještě v letošním roce, dodání proběhne v roce příštím

To, že čínské automobilky postupně dotahují zavedené evropské značky především v otázce poměru ceny a výkonu, není žádným velkým překvapením. Cílem ale není ovládnout pouze silnice. Za pár let možná čínské automobily budou létat vzduchem. Širokou veřejnost se o tom snažila přesvědčit společnost Xpeng AeroHT spadající pod XPeng Inc. v rámci veletrhu CES v Las Vegas, kterého se účastnila i naše redakce.

Jakkoliv šíleně to může znít, tato značka má s létajícími vozy dlouholeté zkušenosti. Od roku 2013, kdy se tímto typem vozu začala zabývat, provedla desítky tisíc úspěšných zkušebních letů. Na CESu jsme mohli vidět dva nové modely. Celý proces přípravy na vzlétnutí je velice atraktivní.

Ze střechy nejprve vyjede část obsahující čtyři dvojité vrtule. Ty se následně plně vysunou do polohy, ze které je vůz schopný vertikálně vzlétnout. Celý proces vysunutí či zasunutí modulu zabere přibližně jednu minutu. Jak to celé v praxi vypadá, si můžete prohlédnout na výše přiloženém videu.

Šestikolka schopná létat

Kromě přepracovaného sportovního vozu s rotory na střeše s označením Xpeng AeroHT eVTOL Flying Car dorazil také úplný nováček v podobě elektrické „šestikolky“, která ve své zádi rovněž ukrývá samostatný letový modul. Nese označení Xpeng AeroHT Modular Flying Car a podle výrobce bychom se masové výroby tohoto dopravního prostředku měli dočkat už v příštím roce. Předobjednávky mají být spuštěny ještě do konce letošního roku.

Pohon šesti kol i autonomní létání

Pozemní modul by měl pohodlně přepravit 4 až 5 pasažérů, přičemž vzdušný modul unese jen dvojici. Letová kapsle má být poháněna elektricky, takže nabíjení bude probíhat z pozemního modulu. Dočkáme se řízených letů i autonomních letových režimů. Ačkoliv cenu vozidla budoucnosti zatím neznáme, podle zakladatele firmy He Xiaopenga by se měla pohybovat v přepočtu někde okolo 4 milionů korun.

Přestože koncept sportovního vozu s vrtulemi ukrytými pod střechou vypadá také velmi zajímavě, jeho produkce zatím nejspíše není na pořadu dne a společnost Xpeng se plně soustředí na modulární kombo šestikolky a malé kvadrokoptéry. Osobně se domnívám, že v případě sportovního vozu se produkční verze nedočkáme dříve, než za 5 a více let.