Lenovo Yoga Solar PC se za dvacet minut na slunci dobije na hodinu provozu

Nový koncept Lenova slibuje efektivitu solárních článků 24 %, přičemž tloušťka těla je jen 15 mm

Technologie Back Contact zajistí vyšší efektivitu díky přesunutím konektorů článků na zadní stranu

Kromě notebooku Lenovo prezentuje i přenosnou solární nabíječku pro své ostatní počítače

Solárně napájená technika není žádnou revolucí, každopádně nový koncept, který Lenovo ukázalo na MWC v Barceloně vypadá velmi zajímavě. Yoga Solar PC má solární panely zabudované ve víku notebooku a za 20 minut slunění dobije energii na hodinu přehrávání videa, to samozřejmě platí pouze při slunném počasí. Díky technologii článků Back Contact jsou veškeré propojky uschovány za těmito články, což maximalizuje účinnost nabíjení. Ta dosahuje hodnoty 24 %. Uvnitř víka najdeme celkem 84 solárních článků. Pro kontrolu a správu energie přijímané ze slunce Lenovo připravilo také software s označením Dynamic Solar Tracking. Nabíjení by mělo být funkční až do teploty 60 °C, takže ani horké počasí by nemělo Solar PC překvapit.

Přenosná solární nabíječka i solární Bluetooth klávesnice

Z hlediska výkonu je zde čip Intel Lunar Lake v kombinaci s 32GB RAM a 1TB úložištěm. Yoga Solar PC je pouze 15 milimetrů tlustý a celé tělo váží 1,22 kg. OLED displej má v tomto případě úhlopříčku 14″. Kromě notebooku s panely ve víku Lenovo ukázalo také řešení pro stávající majitele Yoga notebooků v podobě přenosných solárních panelů, které se otevřou jako kniha a můžete je umístit například na batoh. Nese název Lenovo Solar Power Kit. Přes USB-C můžete nabíjet váš počítač nebo powerbanku a energii využít později.

K vidění byla také Bluetooth klávesnice se solárním nabíjením, kterou Lenovo ukázalo už dříve na CESu. Bohužel zatím nevíme, jakou budoucnost Lenovo pro tento koncept chystá, každopádně mít takto mobilní zařízení s možností efektivního dobíjení přímo ze slunce by bylo určitě zajímavé především pro nomády ale i ostatní pracující, kteří preferují čerstvý vzduch před kancelářskými prostory.