Lehký jako peříčko, silný jako buldozer: nový Asus Zenbook A16 váží pouze 1,2 kg

- Asus na veletrh CES přivezl vylepšený Zenbook A14 s výkonnějším procesorem
- Kromě toho představil i větší variantu s 16″ OLED displejem
- Oba počítače příjemně šokují svojí nízkou hmotností
Kdybyste se mě zeptali, jaké zařízení na mě v loňském roce nejvíce zapůsobilo, odpověděl bych vcelku bez přemýšlení Asus Zenbook A14. Tento počítač váží necelý kilogram, přesto se pyšní vysokým výkonem a obrovskou výdrží, kterou mu propůjčují efektivní čipset Snapdragon X Elite a velká 70Wh baterie. Na aktuálně probíhající veletrh CES Asus přivezl druhou generaci, která jednak přináší nový procesor Snapdragon X2 Elite a hlavně přichází ve zbrusu nové variantě s 16″ displejem.
Asus Zenbook A14: stejné tělo, nový procesor
Začneme nejprve 14″ modelem, který se oproti loňsku nijak zvlášť nezměnil. Stále se jedná o ultralehký počítač s hmotností pod 1 kg, jehož šasi je vyrobené z odolného materiálu Ceraluminium. Počítač si ponechal 14″ OLED displej s Full HD rozlišením i sympatickou sestavu portů zahrnující HDMI, USB-A, dvě USB-C a 3,5mm port na sluchátka. Nechybí ani infračervená kamerka, která v rámci funkce Windows Hello rozpozná uživatele podle obličeje.
Hlavní novinkou stroje se stal procesor Qualcomm Snapdragon X2 Elite s 18 jádry a nejvýkonnější neurální jednotkou ve světě počítačů (80 TOPS). S tímto čipem Zenbook A14 slibuje ohromný výkon a především neskutečnou efektivitu – Asus slibuje vícedenní výdrž, s počítačem lze například sledovat lokálně uložené video po dobu 35 hodin.
Asus Zenbook A16: pro fanoušky větších displejů
Úplnou novinkou letošního roku je větší model Zenbook A16 s 16″ displejem. I v tomto případě se Asus při návrhu držel stejné formule, takže dal dohromady lehké a odolné šasi z materiálu Ceraluminium, velkou baterii a úsporné ARMové procesory od Qualcommu. Výsledkem je poměrně velký počítač, který váží pouhých 1,2 kg.
Zenbook A16 disponuje 16″ OLED displejem s 3K rozlišením (2 880 × 1 800 pixelů) na poměru stran 16:10. Obrazovku obklopují příjemně tenké rámečky, díky čemuž jí patří 90 procent plochy víka. Do rámečku nad displejem se navíc ještě vešla infračervená kamerka schopná rozpoznat uživatele podle obličeje. Počítač je rovněž vybaven šesti reproduktory s certifikací Dolby Atmos.
Na pozici procesoru Asus nasadil Snapdragon X2 Elite Extreme, což je dosud nejvýkonnější čipset od Qualcommu s 18 procesorovými jádry, výkonnou grafikou a extrémně silnou neurální jednotkou. Oproti Snapdragonu X Elite dostáváme o 50 procent výkonnější procesor a 2,3× výkonnější grafiku, přitom spotřeba čipu má být o 10–20 procent nižší.
Výsledkem je dlouhá výdrž na jedno nabití, která má přesahovat 21 hodin. Zenbook A16 má stejnou portovou výbavu jako jeho menší sourozenec, kromě toho přihazuje ještě čtečku plnoformátových SD karet.
Cena a dostupnost
Nové Zenbooky by se měly na trh dostat v druhém čtvrtletí letošního roku, cenu představených Asus bohužel neprozradil.