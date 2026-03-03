TOPlist

Legion Go Fold naživo: handheld, ohebný tablet a počítač v jednom

Lenovo Legion Go Fold Koncept 01
  • Lenovo na MWC ukázalo unikátní herní handheld
  • Má ohebný displej a spoustu režimu použití
  • Zařízení může být kapesní konzolí, tabletem, anebo lehkým cestovním notebookem

Společnost Lenovo přivezla na veletrh MWC několik konceptuálních zařízení, z nichž bezesporu nejzajímavější je přístroj nazvaný Legion Go Fold. Toto zařízení je primárně prezentováno jako „kapesní“ herní konzole, ovšem jeho záběr je mnohem širší – může být nejen handheldem mnoha podob, ale také tabletem nebo počítačem.

Legion Go Fold: modulární herní konzole a počítač v jednom

Legion Go Fold není pouze jedno zařízení, ale soubor modulů, které lze vzájemně spojovat do celků pro odlišné způsoby využití. Základem je skládací tablet s ohebným displejem, k němuž lze připojit buď herní ovladače (podobné jako u Legion Go 2), nebo stojánek s klávesnicí.

Lenovo Legion Go Fold Koncept03

Samotný tablet je vybaven ohebným displejem, který má v rozevřeném stavu úhlopříčku 11,6″, v zavřeném stavu 7,7″. Lenovo při hraní počítá s oběma způsoby využití, ovladače lze totiž připojit k tabletu jak v režimu na šířku, tak v režimu na výšku. Prezentovány jsou následující tři způsoby hraní:

  • Na půlce displeje v režimu na šířku (tradiční handheld)
  • Na celém displeji v režimu na šířku (obrovský handheld)
  • Na celém displeji v režimu na výšku (rozdělená obrazovka na dvě poloviny – první pro hraní, druhá např. pro streamování)

K dispozici je ale rovněž možnost použít „tablet“ jako samostatný monitor a ovladače používat separátně – buď zvlášť, anebo přicvaknuté do plastového mezikusu. Tento mezikus lze zároveň použít i jako podstavec pod pravý ovladač, který se rázem promění na vertikální myš. To se může hodit v režimu počítače, kdy je tablet připojen do stojánku s klávesnicí.

Co se hardwarové výbavy týče, víme jenom následující – rozlišení ohebného panelu činí 2 435 × 1 712 pixelů a jeho obnovovací frekvence je 165 Hz. Zařízení pohání procesor Intel Core Ultra 7 258V (Lunar Lake) s integrovanou grafikou ARC 140V, RAM má kapacitu 32 GB, úložiště 1 TB. Zařízení napájí akumulátor s kapacitou 48 Wh, operačním systémem je Windows 11.

Zda se Lenovu podaří uvést tento koncept do sériové podoby, v současné době nevíme.

