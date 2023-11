Legendární zabiják míří na mobily. Čtvrtý díl Hitmana potěší nostalgiky

Pravděpodobně není hráče, který by neznal holohlavého zabijáka s čárovým kódem na zátylku. Agent 47, známý jako Hitman, je klenotem dánského vývojářského studia IO Interactive. To před téměř 23 lety ukázalo hráčům, že svět nájemných zabijáků není procházka růžovou zahradou. Od té doby má série Hitman na svém kontě řadu skvělých dílů, včetně nedávného třídílného restartu. Nostalgie nicméně pracuje spolehlivě a nejeden pařan nadšeně vzpomíná na staré díly, především pak na druhý díl s podtitulem Silent Assassin a na čtvrtý Blood Money.

Právě čtvrtý díl z roku 2006 se nyní dočká svého portu na mobilní zařízení. Hitman: Blood Money – Reprisal, jak zní oficiální název mobilní verze, dorazí na chytré telefony s operačním systémem iOS a Android už 30. listopadu. Za portem stojí studio Feral Interactive, které má s převodem známých značek na smartphony značné zkušenosti – za zmínku stojí například série Rome: Total War, XCOM 2, Alien: Isolation, Company of Heroes či Tropico. Ačkoli se může zdát, že jde jen o další tahání peněz z kapes hráčů, očekává se, že toto provedení hry bude trochu jiné.

Agent 47 will rise again.

When Hitman: Blood Money — Reprisal comes to iOS & Android on November 30th!

🍎Pre-order via the App Store: https://t.co/fWsOSElIPW

🤖Pre-register via the Google Play Store: https://t.co/WzJ9O4umky pic.twitter.com/oTGDoD557G

— Feral Interactive (@feralgames) November 16, 2023