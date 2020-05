Legendární Solitaire slaví 30 let. Původně měl učit práci s myší, dnes jej desítky milionů lidí

V pátek 22. května 2020 oslavil kulaté 30. narozeniny legendární Solitaire. Jednoduchá karetní hra, v češtině známá spíše jako pasiáns, získala během let celosvětovou popularitu tím, že ji Microsoft začal ve variantě Klondike integrovat do Windows.

Poprvé se tak stalo v roce 1990, kdy se hra premiérově objevila jako součást Windows 3.0. Dnes sice již Microsoft Solitaire vypadá trochu jinak, ale stále má 35 milionů aktivních hráčů měsíčně a každý den se odehraje přes 100 milionů her. K dispozici je nejen na Windows, ale také pro iOS a Android. Zahrát si ho můžete dokonce i na webu, prokrastinaci se tak meze opravdu nekladou.

Výukový nástroj internisty

Zajímavé je, že Solitaire, o němž se někdy tvrdí, že jde o nejpopulárnější počítačový program, původně vlastně nebyl zamýšlen jako kratochvíle. Internista Wes Cherry program původně napsal s tím, že bude sloužit jako nástroj, který zábavnou formou naučí lidi práci s myší. Především pak tzv. drag & drop, neboli přetahování. V době Windows 3.0 totiž šlo o nový způsob ovládání, který bylo třeba lidi naučit. Jak se dnes ukazuje, to se povedlo úspěšně – přetahování myší je tu s námi i o tři desítky let později.

Zajímavým střípkem historie je pak i to, že grafickou podobu navrhla Susan Kare. Tato průkopnice pixel artu stojí například za první podobou uživatelského rozhraní počítačů Mac a za svou kariéru vystřídala množství významných technologických firem.

Wes Cherry do prvotní verze programu zabudoval také tzv. boss mode. Šlo o funkci, která umožňovala rychle překrýt hru falešnou tabulkou Excelu. Tvůrci tak od začátku počítali s tím, že se hra stane oblíbeným prokrastinačním nástrojem. To se nicméně nelíbilo vedení Microsoftu a boss mode se tak nikdy do verze známé z Windows 3.0 nedostal.

Kdyby vedení Microsoftu umožnilo tuto funkci protlačit do ostré verze, možná to mohlo zachránit místo muži jménem Edward Greenwood. Ten byl v roce 2006 bez nároku na odstupné vyhozen po šesti letech z práce poté, co jeho šéf spatřil, že na svém PC hraje Solitaire.

Šéfem nebyl nikdo jiný než miliardář, tehdejší starosta New Yorku a letošní neúspěšný prezidentský kandidát Michael Bloomberg. Ten tehdy označil hraní Solitairu v pracovní době za „nevhodné chování“. Na otázku reportérů poté dodal, že on osobně má tak špatné schopnosti práce s počítačem, že mu to brání ho využívat k čemukoliv jinému než práci.

Nesmrtelná hra?

Microsoft Solitaire, původně známý jako Windows Solitaire, byl od roku 1990 téměř v nezměněné podobě součástí Windows až do roku 2012. Vydání Windows 8 znamenalo i odstranění této hry ze standardní výbavy operačního systému. Solitaire se ale zároveň dočkal zásadní modernizace a byl vyčleněn jako samostatně dostupná aplikace. V roce 2015 se ale do Windows 10 opět vrátil jako předinstalovaná funkce, Windows bez něj prostě asi nebyly kompletní.

Hra byla postupně lokalizována do 65 jazyků a uvedena na 200 světových trhů. Získala pět herních režimů, denní výzvy, soutěže, integraci s Xbox Live a možnost volit si obtížnost. Minulý rok pak byl dokonce Microsoft Solitaire zařazen do Světové herní síně slávy. Zde původně výukový nástroj sdílí místo s legendami typu Doom, Tetris, World of Warcraft, nebo Pokémon.

♠️♥️ Happy 30th to Microsoft Solitaire! ♣️♦️ Help us celebrate this timeless classic by participating in today's record-breaking event for most games completed in one day: https://t.co/25VSvyXF7o pic.twitter.com/nPvYr9L8iB — Microsoft (@Microsoft) May 22, 2020

K Windows patřily i jiné hry, jako 3D Pinball nebo Minesweeper. Žádná si ale nezískala takovou popularitu, jako právě Solitaire. Nikoho by tak asi nepřekvapilo, kdyby v této hře trávili volný čas (nebo pracovní dobu) lidé i další desetiletí.