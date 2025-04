Legendární RPG se vrací! The Elder Scrolls: Oblivion dostal vylepšenou verzi, hrát můžete už dnes

Studio Bethesda představilo remasterovanou verzi The Elder Scrolls: Oblivion

20 let stará hra byla převedena do Unreal Enginu 5, nabízí i nové animace

Hned ode dnešního dne je k dispozici jak pro hráče na PC, tak na konzolích Xbox Series X|S a PlayStation 5

V červnu 2018, na konferenci E3 v Los Angeles, odhalilo studio Bethesda minimalistickou upoutávku na připravovanou hru ze série The Elder Scrolls s číselným označením 6. Od té doby jsme však o této sérii neslyšeli. Až do dnešního dne, kdy vývojáři prolomili mlčení. Nelákají však na zcela nové RPG z tohoto univerza, ale na velmi zajímavě vypadající předělávku oblíbeného čtvrtého dílu s podtitulem Oblivion.

The Elder Scrolls: Oblivion Remastered

Šéf studia Bethesda Todd Howard označuje nově zpracovaný Oblivion jako „vizuální upgrade“, sama o sobě však hra připomíná významný remaster, ba až remake. Oblivion vyšel poprvé v březnu 2006 a nyní, skoro o 20 let později, přichází tato nová verze. Podle oficiálního videopředstavení prošla hra zásadní grafickou i hratelnostní obměnou, přitom byla zachována atmosféra původní hry.

Hra byla převedena do nového enginu, konkrétně se jedná o „vykostěný“ původní základ zkombinovaný s Unreal Enginem 5. To nabízí možnost maximálně zlepšit grafiku s novými modely postav a zcela předělat animace nebo systém světla a stínu. Z prvních záběrů je znatelně patrné, že vizuální stránka hry prošla velký kus cesty i od zatím posledního dílu série The Elder Scrolls: Skyrim z roku 2011.

Kromě toho došlo k úpravě bojového systému, který je mnohem dynamičtější a modernější. Velice důležitým prvkem je i vylepšování postavy, tedy systém levelování. Pro nový Oblivion Bethesda využila trochu ze Skyrimu, Starfieldu a vlastně i z původního Oblivionu. Nicméně třeba odemykání zámků zůstalo prakticky netknuté. O remaster se postaralo francouzské studio Virtuos se sídlem v Paříži. To je známé svou prací na hitu PlayStationu Horizon Zero Dawn od Guerrilla Games.

K dispozici již dnes

Hned ode dnešního dne je titul dostupný jak na PC přes platformu Steam, tak na PlayStationu 5 a 5 Pro, případně Xbox Series X|S. Na konzolích přepracovaný Oblivion vychází na 1 299 korun, přes Steam jej můžete pořídit za 54,99 eur (bezmála 1 400 korun). Titul je dostupný pro předplatitele Xbox Game Pass.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.