Legendární projev Steva Jobse, jak jste ho ještě neviděli. Nově je dostupný ve vyšším rozlišení

Znáte projev Steva Jobse na Stanfordově univerzitě? Nyní od něj uplynulo 20 let

Při této příležitosti se na internetu objevila verze tohoto projevu ve Full HD rozlišení

Připomenout si silná slova spoluzakladatele Applu tak můžete ve vysokém rozlišení

Ať už si o Stevu Jobsovi myslíte cokoli, nesmazatelně se zapsal nejen do dějin technologického světa, ale také do lidské historie. I když měl jako člověk své nepopiratelné mouchy a jeho styl vedení pracovníků byl nechvalně proslulý, svými slovy a činy dokázal také inspirovat řadu jiných lidí k tomu, aby dokázali velké věci. Mezi jeden z jeho nejznámějších projevů je ten, který před dvaceti lety pronesl na půdě Stanfordovy univerzity v Kalifornii.

Známý Jobsův projev je nyní ve Full HD

„Je těžké uvěřit, že už je to 20 let, co Steve řekl absolventům Stanfordské univerzity, aby zůstali hladoví a zůstali blázniví,“ uvedl generální ředitel Applu, Tim Cook v příspěvku na sociálních sítích, ve kterém se zamýšlel nad tímto ikonickým projevem. „Jeho silná slova stále platí a doufám, že pomůže letošním absolventům na jejich cestě k tomu, aby se stali lídry zítřka.“ Při této příležitosti se na stránkách Archivu Steva Jobse objevila známá nahrávka, avšak tentokrát ve vylepšené verzi v rozlišení Full HD.

Archiv Steva Jobse také poskytl více informací o Jobsově proslovu a o tom, jak se na něj připravoval před 12. červnem 2005. V týdnech před promocí si posílal e-maily s nápady na proslov. Vtipné je, že Jobs také řekl davu absolventů, že odchod z vysoké školy byl jedním z nejlepších rozhodnutí, jaké v životě udělal.

Mezi památné pasáže projevu patří například „zůstaňte hladoví, zůstaňte blázniví“, „váš čas je omezený, neztrácejte ho tím, že budete žít život někoho jiného“ nebo „posledních 33 let se každé ráno dívám do zrcadla a ptám se sám sebe: ‚Kdyby dnes byl poslední den mého života, chtěl bych dělat to, co se chystám dnes dělat?’ A kdykoli je odpověď ‚ne’ příliš mnoho dní po sobě, vím, že musím něco změnit.“

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.