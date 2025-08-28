Legendární hra Skate je zpět! K dispozici bude už za pár dnů a úplně zdarma

Marek Bartík
Marek Bartík 28. 8. 15:00
0
Obrázek ze hry Skate
  • Očekávané pokračování legendární herní série Skate už vyjde v předběžném přístupu
  • Hra bude k dispozici zdarma, současně ale bude obsahovat mikrotransakce či battle pass
  • Nový Skate bude dostupný pro PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a PC
  • V přípravě jsou i verzi pro iOS a Android

Po více než třech letech od zveřejnění prvních záběrů z tehdy ještě notně rozpracované verze se nový díl legendární série Skate dostane do rukou hráčů. Společnost Electronic Arts zveřejnila novou upoutávku, která zve fanoušky do bezplatného předběžného přístupu, který bude k dispozici už 16. září.

Oproti svým předchůdcům bude nový skateboardingový simulátor free-to-play a zároveň live service, což znamená, že jej tvůrci budou postupně plnit novým obsahem. Monetizace bude tentokrát založená na mikrotransakcích. Hra bude dostupná pro PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a PC. V přípravě jsou také verze pro iOS a Android.

Skate je zpět!

Nový Skate se odehrává ve fiktivním městě San Vansterdam, které je plné příležitostí pro všemožné výzvy, poflakování se s ostatními hráči, a hlavně pro ty nejbláznivější triky, jak je u oblíbené série zvykem. Hra využívá přepracovaný systém ovládání s názvem „Flick-It“, známý z předchozích dílů. Fanoušci série by se tak měli velmi rychle cítit jako doma.



Forza Horizon 6



Nepřehlédněte

Blíží se oznámení závodů Forza Horizon 6! Fanoušci se dočkají vysněného zasazení

Tvůrci ze studia Full Circle do hry zakomponovali řadu sociálních funkcí. Velmi snadno tak můžete do herního světa umístit různé prvky jako například novou rampu či grind rail (speciální zábradlí, na kterém lze dělat triky, pozn. red.), které kromě vás mohou využívat i ostatní virtuální skejťáci v okolí. Server pojme celkem až 150 hráčů.

Formou zmíněných mikrotransakcí si v herním obchodě můžete kupovat různé kosmetické předměty a upravit si postavu podle vašich představ. Po vzoru ostatních „her jako služeb“ se bude i nový Skate postupně rozrůstat o nový obsah a nabídne i vlastní verzi battle passu s bezplatnými i zpoplatněnými odměnami.

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

Další dnešní články

Smartphone Samsung Galaxy S25
Samsung oznámil zářijový Galaxy Unpacked. Co na něm představí?
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 13:45
0
Notebook MacBook Air M4
MacBook za polovinu. S novou službou můžete mít MacBook Air za tu nejlepší cenu
PR článek
PR článek PR článek 12:38
Tim Cook před továrnou (ilustrační obrázek)
Trhlina pro uhlíkově neutrální budoucnost Applu? Německý soud se postavil proti greenwashingu
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 12:00
0
Realme GT 7 v testu fotoaparátů
Realme boří rekordy. Firma do běžného telefonu nacpala 15000mAh baterii
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 10:30
0

Kapitoly článku