Legendární hra Skate je zpět! K dispozici bude už za pár dnů a úplně zdarma

- Očekávané pokračování legendární herní série Skate už vyjde v předběžném přístupu
- Hra bude k dispozici zdarma, současně ale bude obsahovat mikrotransakce či battle pass
- Nový Skate bude dostupný pro PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a PC
- V přípravě jsou i verzi pro iOS a Android
Po více než třech letech od zveřejnění prvních záběrů z tehdy ještě notně rozpracované verze se nový díl legendární série Skate dostane do rukou hráčů. Společnost Electronic Arts zveřejnila novou upoutávku, která zve fanoušky do bezplatného předběžného přístupu, který bude k dispozici už 16. září.
Oproti svým předchůdcům bude nový skateboardingový simulátor free-to-play a zároveň live service, což znamená, že jej tvůrci budou postupně plnit novým obsahem. Monetizace bude tentokrát založená na mikrotransakcích. Hra bude dostupná pro PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a PC. V přípravě jsou také verze pro iOS a Android.
Skate je zpět!
Nový Skate se odehrává ve fiktivním městě San Vansterdam, které je plné příležitostí pro všemožné výzvy, poflakování se s ostatními hráči, a hlavně pro ty nejbláznivější triky, jak je u oblíbené série zvykem. Hra využívá přepracovaný systém ovládání s názvem „Flick-It“, známý z předchozích dílů. Fanoušci série by se tak měli velmi rychle cítit jako doma.
Tvůrci ze studia Full Circle do hry zakomponovali řadu sociálních funkcí. Velmi snadno tak můžete do herního světa umístit různé prvky jako například novou rampu či grind rail (speciální zábradlí, na kterém lze dělat triky, pozn. red.), které kromě vás mohou využívat i ostatní virtuální skejťáci v okolí. Server pojme celkem až 150 hráčů.
Formou zmíněných mikrotransakcí si v herním obchodě můžete kupovat různé kosmetické předměty a upravit si postavu podle vašich představ. Po vzoru ostatních „her jako služeb“ se bude i nový Skate postupně rozrůstat o nový obsah a nabídne i vlastní verzi battle passu s bezplatnými i zpoplatněnými odměnami.