Blíží se oznámení závodů Forza Horizon 6! Fanoušci se dočkají vysněného zasazení

Marek Bartík
Marek Bartík 25. 8. 10:24
0
Forza Horizon 6
  • Představení šestého dílu závodní série Forza Horizon je na spadnutí
  • Podle zákulisních informací se Forza Horizon 6 objeví na herním veletrhu Tokyo Games Show na konci září
  • Tvůrci zřejmě vyslyšeli přání mnoha fanoušků – nová hra by se měla odehrávat v Japonsku

Forza Horizon – v současnosti možná nejpopulárnější série závodních videoher – by se měla brzy dočkat oznámení šestého dílu. Během víkendu se od několika na sobě nezávislých zdrojů začala po internetu šířit informace, že k oficiálnímu představení dojde už příští měsíc na herním veletrhu Tokyo Games Show. Výběr místa není náhodný – nová Forza by se měla odehrávat v Japonsku, po kterém fanoušci volají prakticky od vydání prvního dílu v roce 2012. Hra by měla vyjít někdy v průběhu příštího roku, což už dříve potvrdili přímo i zástupci Microsoftu.

Přímá linka Austrálie-Tokio

Vlnu spekulací a zákulisních informací odstartoval nyní už smazaný příspěvek na Instagramu od australské společnosti zabývající se dovozem speciálních automobilů. Zástupci společnosti se na sociální síti pochlubili návštěvou vývojářů z britského studia Playground Games (tvůrci série Forza Horizon), kteří na místě pořizovali digitální sken vozítka třídy Kei do nové hry (jedná se o nejmenší kategorii vozidel, která mohou jezdit po japonských dálnicích, pozn. red.).

Forza Horizon 6 Deleted Post
Smazaný příběh na Instagramu australské společnosti Cult and Classic

Fanoušci na základě smazaného příběhu okamžitě začali spekulovat o zasazení do Japonska – jinde na světě se s vozítky Kei setkáte jen výjimečně. S definitivním potvrzením nicméně v průběhu víkendu přispěchal známý (a téměř neomylný) insider NateTheHate, který v příspěvku na sociální síti X potvrdil zasazení v Zemi vycházejícího slunce i blížící se představení na letošním ročníku Tokyo Games Show, který se koná od 25. do 28. září a mezi vystavovateli by neměl chybět ani Microsoft.

Forza Horizon 6 už příští rok

Spekulaci o blížícím se oficiálním představení postupně potvrdili také redaktoři magazínů Windows Central a Insider Gaming, kterým se do rukou dostaly oficiální dokumenty, podle nichž se Forza Horizon 6 skutečně ukáže už za měsíc na známém herním veletrhu v Tokiu.



Hollow Knight Silksong



Nepřehlédněte

Nejočekávanější hra na Steamu vychází už za dva týdny. Ve vývoji byla sedm let

O nové Forze během červnové tiskové konference Xbox Games Showcase promluvil přímo Phil Spencer, šéf divize Microsoft Gaming, který hru označil za jeden z klíčových titulů pro rok 2026.

Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
