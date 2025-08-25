Blíží se oznámení závodů Forza Horizon 6! Fanoušci se dočkají vysněného zasazení

- Představení šestého dílu závodní série Forza Horizon je na spadnutí
- Podle zákulisních informací se Forza Horizon 6 objeví na herním veletrhu Tokyo Games Show na konci září
- Tvůrci zřejmě vyslyšeli přání mnoha fanoušků – nová hra by se měla odehrávat v Japonsku
Forza Horizon – v současnosti možná nejpopulárnější série závodních videoher – by se měla brzy dočkat oznámení šestého dílu. Během víkendu se od několika na sobě nezávislých zdrojů začala po internetu šířit informace, že k oficiálnímu představení dojde už příští měsíc na herním veletrhu Tokyo Games Show. Výběr místa není náhodný – nová Forza by se měla odehrávat v Japonsku, po kterém fanoušci volají prakticky od vydání prvního dílu v roce 2012. Hra by měla vyjít někdy v průběhu příštího roku, což už dříve potvrdili přímo i zástupci Microsoftu.
Přímá linka Austrálie-Tokio
Vlnu spekulací a zákulisních informací odstartoval nyní už smazaný příspěvek na Instagramu od australské společnosti zabývající se dovozem speciálních automobilů. Zástupci společnosti se na sociální síti pochlubili návštěvou vývojářů z britského studia Playground Games (tvůrci série Forza Horizon), kteří na místě pořizovali digitální sken vozítka třídy Kei do nové hry (jedná se o nejmenší kategorii vozidel, která mohou jezdit po japonských dálnicích, pozn. red.).
Fanoušci na základě smazaného příběhu okamžitě začali spekulovat o zasazení do Japonska – jinde na světě se s vozítky Kei setkáte jen výjimečně. S definitivním potvrzením nicméně v průběhu víkendu přispěchal známý (a téměř neomylný) insider NateTheHate, který v příspěvku na sociální síti X potvrdil zasazení v Zemi vycházejícího slunce i blížící se představení na letošním ročníku Tokyo Games Show, který se koná od 25. do 28. září a mezi vystavovateli by neměl chybět ani Microsoft.
Accurate — barring any late pivots.
Intent is to announce Forza Horizon 6 at this year's Tokyo Game Show — which takes place in late September.
The game's setting is Japan — making TGS an apt venue for reveal.
Before you ask: No. I have not heard of a Switch 2 version. https://t.co/rsvyjqt9MA
— NateTheHate2 (@NateTheHate2) August 24, 2025
Forza Horizon 6 už příští rok
Spekulaci o blížícím se oficiálním představení postupně potvrdili také redaktoři magazínů Windows Central a Insider Gaming, kterým se do rukou dostaly oficiální dokumenty, podle nichž se Forza Horizon 6 skutečně ukáže už za měsíc na známém herním veletrhu v Tokiu.
O nové Forze během červnové tiskové konference Xbox Games Showcase promluvil přímo Phil Spencer, šéf divize Microsoft Gaming, který hru označil za jeden z klíčových titulů pro rok 2026.