Legenda v novém! Counter-Strike 2 oznámen, dočkáme se v létě

Counter-Strike 2 dorazí ve formě obří aktualizace, která v létě nahradí současné CS:GO

Hra poběží na engine Source 2, díky kterému nabídne spoustu novinek včetně přepracovaných map a granátů

O kosmetické předměty hráči naštěstí nepřijdou, v nové hře navíc budou vypadat lépe

Spekulace z posledních týdnů se proměnily ve skutečnost. Ve Valve opravdu vzniká nový Counter-Strike. Nejedná se však o svébytné pokračování, které by stálo po boku existujících her, nýbrž o mohutnou aktualizaci stávajícího Counter-Strike: Global Offensive, která hru překlopí technologii Source 2. Se změnou enginu souvisí rovněž řada dalších novinek. Nechybí mezi nimi přepracované mapy, systém získávání informací nezávislý na počtu tiků za sekundu či dýmovnice, které dynamicky interagují s prostředím.

Podle tvůrců jde o největší technologický skok v historii série, který hře zaručí stálý přísun nového obsahu a funkcí na mnoho let dopředu. S oficiálním vydáním se počítá na letošní léto, vybraní šťastlivci se však mohou pustit do hraní už nyní prostřednictvím uzavřeného beta testování. Jak už jsme naznačili v předešlém odstavci, Counter-Strike 2 v létě formou aktualizace zcela nahradí současnou verzi Global Offensive. O své skiny se však hráči bát nemusejí, veškerý kosmetický obsah je totiž plně kompatibilní s novou verzí, která navíc obsahuje přepracované modely postav i zbraní ve vysokém rozlišení.

Co se týče map, Valve je člení do tří kategorií v závislosti na množství úprav. Plně přepracované mapy by se měly díky novým technologickým možnostem změnit k nepoznání – tento druh péče dostane například oblíbená kompetitivní mapa Overpass. Mapy z druhé kategorie, do níž patří například Nuke, se nově budou moci pochlubit realistickým zpracováním materiálů, světla a odrazů, zatímco základní mapy jako Dust II se kromě vylepšeného nasvícení nezmění prakticky vůbec.

Tvůrci rovněž lákají na vyváženější zvuk či nové vizuální efekty postav i prostředí. Tím sice výčet novinek nekončí, avšak kompletní seznam zatím tvůrci odhalit nechtějí – další podrobnosti bychom se ale měli dozvědět už za pár měsíců.