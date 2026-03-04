Lamborghini v kapse! Tecno spojilo síly s legendární automobilkou

- Čínské Tecno a italské Lamborghini společně vytvořili limitovanou edici smartphonu Pova
- Kromě ostrých linek a výrazných barev se může pyšnit také celokovovým tělem
- Bohužel máme jen kusé informace o konkrétní výbavě, dostupnosti a ceně
Italskou automobilku Lamborghini jistě všichni dobře známe. Kromě výroby supersportů a traktorů ale své logo v minulosti propůjčovala i elektronice, například notebookům od tchajwanského Asusu. V posledních letech ale podobná spojení příliš v kurzu nejsou, což se boloňské automobilce příliš nezamlouvá. Proto spojila síly s dravou čínskou značkou Tecno, která představila smartphone s názvem Pova Metal Tonino Lamborghini Limited Edition. Ten zaujme nejen svým designem odkazujícím na rychlé vozy, ale také použitými materiály, které se dnes už moc nevidí.
Tecno a Lamborghini spojují síly
Pomineme-li vcelku komplikovaný název, firma Tecno tvrdí, že se jedná o první celokovový telefon s podporou 5G na světě. Zatímco dříve byly kompletně kovové telefony standardem, v dnešní době společnosti často vsázejí na kombinaci kovu a skla, případně na starý dobrý polykarbonát. Nové zařízení přebírá ty nejlepší designové prvky ze stávající řady telefonů Pova a kombinuje je s jemnými křivkami a stylovými změnami, které mají evokovat ducha značky Lamborghini.
To, v čem zařízení opravdu vyniká, je jeho zadní diodová matice, která se skládá z nezávislých LED s rozlišením 241 pixelů, kterou lze přizpůsobit tak, aby zobrazovala upozornění na hovory, oznámení a další informace. Dalším příjemným doplňkem je pulzující světelný proužek, díky kterému telefon vynikne v davu. Ať už se vám líbí nebo ne, telefon má rozhodně design, který je jedinečný ve srovnání s většinou značek na trhu.
Méně jasné je, jaký výkon se skrývá pod kapotou. Oficiální tisková zpráva Tecna pouze uvádí, že bude poháněn procesorem Snapdragon, což je relativně široký pojem. Pokud bychom si ale měli tipnout, patrně nepůjde o ten nejvýkonnější procesor, který může Qualcomm nabídnout. Zatím také nejsou k dispozici žádné informace o ceně nebo dostupnosti, tudíž je otázkou, zda se dostane také k nám do Česka.