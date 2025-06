Kyberútok s tragickým koncem. V londýnské nemocnici zemřel pacient kvůli ruskému „killware“

Kybernetické útoky mají nejčastěji za cíl oslabit infrastrukturu státu, ukrást data a ta následně zpeněžit, nebo prostě jen uškodit. Většinou ale cílem nebývá ublížit aktivně skupině či jednotlivci přímo na fyzickém zdraví. Bohužel se to ale může stát jako vedlejší efekt podobných útoků, například jako v nedávném útoku na fakultní nemocnici King’s College Hospital v Londýně, který skončil tragicky.

Britská televizní stanice BBC informovala ve středu o kybernetickém útoku na nemocnici King’s College Hospital, která je pod správou organizace veřejného zdravotnictví NHS Foundation Trust. K útoku mělo dojít 3. června loňského roku a infrastruktura nemocnice tehdy utrpěla vážné problémy. Vlivem útoků došlo například ke ztrátě dat týkající se zhruba 10 tisíců termínů pro operace pacientů.

The #NHS just confirmed what we've all been dreading – a #ransomware attack killed someone. Qilin's hit on pathology provider Synnovis last year led to one patient's death, with delayed blood test results being a contributing factor. The attack caused chaos across multiple London…

