Kvantita před kvalitou? Zákulisní zprávy odhalují možnou příčinu problémů iPhonu Duo

- Kontroverze okolo iPhonu Duo a jeho problémů s ohebným displejem pokračují
- Roste počet uživatelů, kteří hlásí poškozené panely a vinu na tom nese pravděpodobně pant
- Nejnovější zprávy naznačují, že Apple obětoval kontrolu kvality na úkor kvantity
iPhone Duo, nejočekávanější telefon posledních let, je v prodeji. Problémy se ale kupí a ty nejvážnější se týkají vnitřního ohebného displeje, který se řadě uživatelů poškodil při běžném používání. Vinu s největší pravděpodobností nese pant, který by mohl mít výrobní vadu a bohužel není jisté, kolika telefonů se tento problém týká. Zdroj blízký výrobě přišel se zajímavými informacemi, dle kterých mohl celou situaci způsobit přímo Apple snížením kontroly kvality na výstupu.
Upřednostnil Apple kvantitu na úkor kvality?
Kalifornský gigant vlivem rostoucího počtu uživatelů, kteří reportují poškození displeje iPhonu Duo, tento závažný problém otevřeně přiznal. Údajně se má týkat jen malého, blíže nespecifikovaného počtu telefonů, ale situace zůstává i nadále vážná. Olej do ohně nyní přilil čínský zdroj blízký výrobě, který přinesl velmi zajímavé informace.
Podle něj měl Apple snížit své standardy kontroly kvality, aby mohl před vánočními svátky dodat do obchodů dostatečný počet telefonů. Stejný zdroj informoval také o tom, že ačkoliv na výrobní lince již došlo k výměně jedné šarže komponent (pravděpodobně té, která způsobovala poškození displejů), standardy kontroly kvality se nezměnily a zůstaly na snížené úrovni.
Fanoušci chtějí svůj iPhone Duo
Cílem Applu je údajně dodat do obchodů do konce roku 7,5 milionu kusů iPhonu Duo a je možné, že při vyšší kvalitě výstupní kontroly by toho nebylo možné dosáhnout. Je také velmi pravděpodobné, že se problém týká primárně těch zařízení, která by přísnější kontrolou normálně neprošla, ale vlivem snížení kvality se dostala až ke koncovým uživatelům.
Dřívější zprávy poukazovaly na to, že linka na iPhony Duo je vytížena na zhruba 60 %, přičemž hlavní problémy způsoboval pant a ohebný displej. Nabízí se proto otázka, zda Apple o tomto potenciálním riziku věděl, ale přesto se rozhodl akceptovat vyšší míru poruchovosti, aby dodržel původní cíle v objemu dodávek.
Pokud by totiž dodržel své tradiční standardy, část iPhonů Duo by vůbec nemusela projít kontrolou a výroba by se ještě zpomalila. Kalifornský gigant by měl každopádně vysvětlit, jaké standardy kvality byly uplatněny hlavně u první várky této skládačky, která je obecně nejvíc poruchová. U takto drahého telefonu si zákazníci zaslouží přímé jednání a transparentnost.
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Zvuk praskání a pak je po všem
Většina uživatelů popisuje situaci, která předchází prasknutí displeje, vesměs stejně – při otevírání telefonu začne pant klást o něco větší odpor, poté se ozve praskavý zvuk a po rozevření konstrukce se na displeji objeví linka. Toto poškození pravděpodobně způsobuje článkový prvek pantu, který přichází do kontaktu s horní nosnou deskou.
Uvidíme, zda se Apple postupem času k této situaci vyjádří nějak podrobněji a uvede na pravou míru, co se vlastně stalo, kolika telefonů se tento defekt týká a zda se povedlo výrobu vyladit.