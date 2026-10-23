Apple reaguje na obrovský zájem o iPhone Duo, výrobní kapacitu posiluje téměř o polovinu

- iPhone Duo je již oficiálně dostupný, ale sehnat ho je prakticky nemožné
- Apple evidentně podcenil zájem a dokonce musel začít odkládat předobjednávky
- Ve snaze situaci napravit se gigant z Cupertina rozhodl posílit výrobu
Poptávka po historicky prvním skládacím telefonu od Applu je obrovská a ani včasné předobjednání není zárukou toho, že se ho uživatelé dočkají včas. Dostupnost je velmi špatná a situace je aktuálně taková, že při objednání ho můžete očekávat někdy na konci ledna 2027. Dobrou zprávou nicméně je, že Apple celou situaci řeší a navyšuje výrobní kapacity.
Apple posiluje výrobu iPhonu Duo
Tristní situace s dostupností iPhonu Duo pokračuje, ale Apple koná a snaží se u dodavatelů navýšit výrobní kapacity tak, aby obrovský zájem aspoň trochu pokryl. Dle zdroje blízkého dodavatelskému řetězci obdržel Foxconn a výrobci komponent pokyny k posílení výroby, a to ve výši zhruba 44 %. To představuje nárůst z 9,7 na 14 milionů zařízení.
Tento objem by měl pokrývat celých zhruba 12 měsíců, po které bude tato skládačka v prodeji, než ji nahradí druhá generace. Zájem o tento telefon je opravdu obrovský a už 30 minut po zahájení předobjednávek (16. října 2026) se dostupnost na webu Applu změnila na leden 2027, protože veškeré kapacity byly vyčerpány.
Zvýšení výroby nemusí problém vyřešit
Ačkoliv je zpráva o posílení výroby rozhodně dobrá, nemusí automaticky znamenat, že se dostupnost iPhonu Duo zlepší. Objem výroby bude záviset hlavně na postupu při kompletaci telefonu, protože právě montáž této skládačky je velmi náročná a nejednou se mluvilo o problémech hlavně v oblasti displejů a pantů.
Jádro pudla tedy nemusí být pouze v objemu výroby, ale i v její rychlosti a dá se předpokládat, že ke zlepšení dostupnosti dojde v okamžiku, kdy bude výroba vyladěna tak, aby vše probíhalo zcela hladce. iPhone Duo by měl výrazně nakopnout prodeje skládacích telefonů a hlavně díky němu se v příštím roce očekává navýšení o takřka 60 %.
iPhone Duo 2 je již v přípravě
Není pochyb o tom, že iPhone Duo dostane v září 2027 nástupce a dle aktuálních zpráv Apple dokonce již testuje první prototypy. Nový model by měl v první řadě napravit nejvíce kritizovaný prvek této novinky, a to absenci technologie Face ID, která byla nahrazena Touch ID. Kalifornský gigant aktuálně pracuje na miniaturizaci komponent pro Face ID tak, aby se vešly i do tenkého těla skládacího telefonu.