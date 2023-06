Které Samsungy dostanou Android 14 a prostředí One UI 6.0? Seznam je pořádně široký

Samsung se připravuje na příchod Android 14

Nový systém s prostředím One UI 6.0 dostanou tři desítky stávajících zařízení

V seznamu nechybí i téměř tři roky staré kousky

Samsung je známý tím, že svým zařízením poskytuje příkladnou softwarovou podporu. Přestože má výrazně širší portfolio než konkurence, stíhá vydávat aktualizace svých telefonů včas a delší dobu než konkurence – u vlajkových modelů poskytuje až pětiletou softwarovou podporu. Drtivou většinu zařízení od Samsungu pohání aktuální Android 13 doplněný o prostředí One UI 5, po letních prázdninách se nicméně kolotoč aktualizací rozběhne nanovo – s novým Androidem 14 a prostředím One UI 6.0.

One UI 6.0: seznam podporovaných smartphonů bude pořádně široký

Google již testuje Android 14 od února letošního roku, veřejný test prostředí One UI 6.0 by se měl rozeběhnout už příští měsíc. Jako první se testovací verze dočká aktuální vlajková řada Galaxy S23 následovaná dalšími telefony. Celkově by se měl nový Android dostat na několik desítek telefonů a tabletů, podle serveru SamMobile by měl být jejich seznam následující:

Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra

Galaxy S22, S22+ a S22 Ultra

Galaxy S21, S21+, S21 Ultra a S21 FE

Galaxy Z Fold 4 a 3

Galaxy Z Flip 4 a 3

Galaxy A73 a 72

Galaxy A54, A53, A52, A52 5G a A52s

Galaxy A34 a A33

Galaxy A24 a A23

Galaxy A14 a A13

Galaxy A04s

Galaxy M54 a M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S8, S8+ a S8 Ultra

Do tohoto seznamu ještě v létě přibydou nová zařízení, která Samsung odhalí na události Galaxy Unpacked – s jistotou můžeme počítat s ohebnými smartphony Galaxy Z Fold 5 a Z Flip 5, a také s novými tablety rodiny Galaxy Tab S9.

Jaké novinky Samsung do svého prostředí chystá, v tuto chvíli nevíme. Víme však, co nového připravuje Google – větší možnosti přizpůsobení zamykací obrazovky, generátor tapet poháněný umělou inteligencí, optimalizace pro větší displeje nebo vyšší ochrana soukromí. Těšit se můžeme i na spoustu praktických drobností jako je vizuální úprava gesta pro návrat zpět, nová obrazovka sdílení obsahu, podpora nových formátů, pečlivější hlídání uspávání aplikací, možnost úpravy vlastního regionálního nastavení apod.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?