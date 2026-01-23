TOPlist

Kruhový nebo oválný? Podoba výřezu v displeji u letošních iPhonů je stále nejistá

23. 1. 20:00
Koncept iPhonu 18 Pro
  • iPhone 18 Pro bude zřejmě zepředu vypadat jinak, než jsme původně očekávali
  • Namísto kruhového otvoru v levém horním rohu se dočkáme zmenšeného oválného ostrůvku

Jak budou vypadat letošní iPhony Pro? Na tomto tématu se neshodnou ani přední internetoví informátoři. Zatímco na konci minulého týdne to vypadalo, že Apple umístí veškeré komponenty True Depth kamerky pod displej a navenek přizná pouze selfie kameru, nyní se zdá, že současný systém zůstane ve zmenšené podobě zachovaný.

Kruh nebo ovál? Rozchází se i internetoví informátoři

True Depth kamera s funkcí Face ID je tu s námi od roku 2017, kdy byl představen iPhone X. Původně byl tento systém součástí širokého a vysokého „zářezu“, v roce 2022 jej pak Apple umístil do subtilnějšího oválného otvoru, který díky softwarové funkci Dynamic Island umí měnit tvar.

Dynamic Island na iPhonu 14 Pro

Koncem loňského roku se začalo spekulovat, že letošní iPhony 18 Pro a 18 Pro Max o tento oválný ostrůvek přijdou – veškeré senzory True Depth kamerky mají být schované pod displejem a na jeho povrch má „vykukovat“ pouze čočka selfie kamerky.

iPhone 18 Pro se zbaví velkého oválného výřezu v displeji
iPhone 18 Pro se zbaví velkého oválného výřezu v displeji

Informátor Jon Prosser dokonce na základě těchto zvěstí nechat vytvořit rendery, podle nichž má být kruhový výřez selfie kamerky umístěn do levého horního rohu displeje, a softwarová funkce Dynamic Island má být kvůli tomuto přesunu patřičně upravena.

Menší ovál je víc pravděpodobný

Tyto představy nyní boří informátor Ice Universe, podle něhož má být současné řešení zachováno, pouze má dojít k jeho výraznému zmenšení – šířka ostrůvku má klesnout z 20,76 na 13,49 mm, což je o zhruba 35 procent méně. Apple údajně pod displej schová pouze část True Depth kamerky, konkrétně infračervený iluminátor, zatímco bodový projektor a infračervená kamera mají zůstat stále na očích.

Takto má ve skutečnosti vypadat iPhone 18 Pro

Ice Universe má z hlediska přesností leaků podobně vysokou přesnost jako Jon Prosser, takže je obtížné se přiklonit na jednu či druhou stranu. Tentokráte ale věříme spíše Ice Universe – jeho předpověď se shoduje s informacemi ostatních respektovaných informátorů jako je Jeff Pu, Instant Digital anebo někdejší ředitel Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young. Podle posledního jmenovaného mají mít iPhony oválný výřez displeje minimálně do roku 2027.

Na iPhone s kruhovým otvorem displeje si tak budeme muset ještě nějakou chvíli počkat.

